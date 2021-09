Les prix de l’or pourraient encore baisser la semaine prochaine, l’argent MCX au plus bas de 2021 ; voici ce que disent les graphiques

L’or ne reçoit pas non plus de soutien de l’incertitude économique, car les cas de Covid sont en baisse dans le monde entier, sauf aux États-Unis

Par Bhavik Patel

Le marché de l’or devrait faire face à un environnement difficile, car la hausse des taux d’intérêt réels et un dollar américain plus fort agiront comme des vents contraires importants pour 2021. Les prix de l’or devraient connaître des difficultés alors que la Fed américaine cherche à modifier sa politique monétaire et commencera à réduire sa actifs d’ici la fin de cette année et se terminer au second semestre de l’année suivante. Les dernières projections économiques montrent que le comité de la banque centrale voit le potentiel d’une hausse des taux en décembre 2022. Il n’y a aucun soutien pour l’or en ce moment car la hausse des taux créera une brèche dans la demande d’investissement pour l’or. L’or ne reçoit pas non plus de soutien de l’incertitude économique, car les cas de Covid sont en baisse dans le monde entier, sauf aux États-Unis.

La confiance des consommateurs américains a montré que l’économie américaine est sur la bonne trajectoire et ce n’est que si l’économie déraille qu’elle freinera le plan de la Fed de resserrer les politiques monétaires. La société immobilière chinoise Evergrande pourrait également ne pas créer un effet de contagion sur les marchés financiers que les investisseurs ressentent actuellement et c’est pourquoi les actions mondiales sont à nouveau endémiques, créant une pression supplémentaire sur l’or car les participants sont en mode risque.

Le gouvernement américain est aux prises avec l’extension du plafond de la dette américaine et tout retard pourrait donner un vent favorable aux prix de l’or. Ainsi, la semaine prochaine, nous nous attendons à ce que les prix de l’or restent sous pression, car le sentiment est négatif, comme en témoigne le fait qu’en dépit des données PMI américaines flash mitigées, les prix de l’or n’ont pas réussi à revenir.

Le rythme de la croissance économique aux États-Unis s’est encore ralenti en septembre après avoir grimpé en flèche au deuxième trimestre en raison de pénuries de main-d’œuvre et de contraintes d’approvisionnement. Techniquement, l’or est baissier car il se négocie en dessous de 1750 $ au moment de la rédaction et vulnérable à la création de nouvelles positions courtes s’il rebondit à 1775 $. L’oscillateur Momentum RSI_14 est toujours au-dessus de 30, ce qui montre que l’or n’est pas dans la région de survente, ce qui signifie qu’il y a encore de la place à la baisse. Dans MCX, le support est d’environ 45500 et les prix ne peuvent pas se maintenir au-dessus de la moyenne mobile exponentielle de 50 jours. Nous pensons que des niveaux de 45 000 à 44 000 sont une bonne opportunité d’accumuler de l’or.

Pendant ce temps, l’argent continue de lutter car il enregistre des hauts et des bas plus bas sur une échelle quotidienne. Il se négocie à un nouveau plus bas de 2021 et nous sommes toujours baissiers sur l’argent. Comme il est proche de la zone de survente, nous nous attendons à un rebond technique mais ne voyons aucune création de nouvelles positions longues pour le moment.

Le prochain support pour l’argent se situe à 58500-58300 dans MCX et il faut s’abstenir de créer des positions longues pour le moment. L’or pourrait former une base aux alentours des niveaux 45000-44500.

(Bhavik Patel, analyste de recherche technique principal, Tradebulls Securities. Les opinions exprimées sont celles de l’auteur.)

