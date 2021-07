Les prix de l’or s’affaiblissent en raison de la force du dollar américain ; attendez-vous à ce que les taux d’investissement se négocient sous pression cette semaine

Les prix de l’or se sont négociés faiblement, les prix de l’or au comptant au COMEX ont terminé à plus d’un demi pour cent à 1802 $ l’once, signalant la première perte hebdomadaire en cinq semaines. (Photo : REUTERS)

Par Tapan Patel

Les prix des matières premières négociés mélangés avec les prix des lingots ont connu une baisse sur un dollar plus fort et des indices boursiers solides malgré l’augmentation des cas de virus. Les prix du pétrole brut ont terminé dans le vert après une forte reprise sur des perspectives de demande plus élevée, tandis que les métaux de base ont maintenu une reprise ferme à la demande et des stocks plus faibles.

Les prix de l’or s’échangeaient faiblement, les prix au comptant de l’or au COMEX ont terminé à plus d’un demi pour cent à 1802 $ l’once, enregistrant la première perte hebdomadaire en cinq semaines. Les prix de l’or à MCX ont chuté de 1,08% à Rs 47534 pour 10 grammes sous la pression de l’appréciation de la roupie. La roupie au comptant a clôturé en hausse d’environ 0,21% par rapport au dollar pour la semaine. Les avoirs de l’ETF sur l’or ont continué d’enregistrer des sorties, les avoirs sur les actions aurifères SPDR ayant chuté à 1027 tonnes contre 1028,5 tonnes la semaine précédente. Les données de la CFTC ont montré que les gestionnaires de fonds ont augmenté leurs positions longues nettes de 5826 lots la semaine dernière.

Les prix de l’argent ont terminé en baisse, les prix au comptant de l’argent au COMEX ayant chuté de 1,90 % à 25,18 $ l’once pour la semaine. Les contrats à terme sur MCX Silver de septembre ont chuté de près de 2% à Rs. 67024 par KG. Les prix de l’argent ont continué de sous-performer les prix de l’or pour la troisième semaine sur des tendances mitigées dans les métaux industriels et un dollar plus fort. Les données de la CFTC ont montré que les gestionnaires de fonds ont diminué leurs positions longues nettes de 8431 lots la semaine dernière.

Les prix des lingots se sont négociés sous la pression d’un dollar plus fort et d’une reprise des rendements obligataires américains. Les prix de l’or ont maintenu une fourchette de négociation inférieure à près de 1800 $ l’once sur des indices mondiaux mitigés. La hausse de l’indice du dollar a soutenu la demande de refuge face à l’augmentation des cas de virus. Les métaux précieux ont également limité la baisse sur la position accommodante de la BCE après que la présidente Christine Lagarde a déclaré jeudi que la banque centrale ne ferait pas dérailler la reprise en retirant trop tôt son soutien d’urgence. Les rendements des bons du Trésor américain à 10 ans ont terminé à 1,28% après avoir chuté à 1,25% au cours de la semaine. L’indice du dollar a terminé en hausse de 0,24% pour la deuxième semaine consécutive. Les traders et les investisseurs attendront la réunion du FOMC les 27 et 28 juillet pour obtenir des éclaircissements sur le tapering de la FED.

Nous nous attendons à ce que les prix de l’or se négocient latéralement à la baisse au cours de la semaine à venir avec une résistance au comptant de l’or du COMEX à 1833 $ l’once et un support à 1780 $ l’once. Chez MCX, les prix de l’or en août ont une résistance à court terme à Rs 48200 par 10 grammes et un support à Rs 47100 par 10 grammes. Le spot d’argent du COMEX a une résistance à court terme à 25,80 $ l’once avec un support à 24,60 $ l’once. MCX Silver September a une résistance importante à Rs. 69500 ​​par KG et prise en charge à Rs 65800 par KG.

(Tapan Patel est analyste principal (matières premières) chez HDFC Securities. Les opinions exprimées sont celles de l’auteur, veuillez consulter votre conseiller financier avant d’investir.)

