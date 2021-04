Les prix de l’or se négocient instablement, après avoir atteint un sommet de 8 semaines lors de la session précédente; L’or du MCX pourrait bientôt atteindre 51550 Rs

Au cours de la séance précédente, l’or avait atteint un sommet de huit semaines, la chute du dollar et la baisse des rendements des bons du Trésor américain ayant soulevé la demande pour le métal refuge.

Les prix de l’or s’échangeaient entre gains et pertes jeudi sur les marchés indiens. Sur MCX, les contrats à terme sur l’or de juin se négociaient légèrement plus haut à Rs 48,260 par 10 grammes, contre la clôture précédente de Rs 48,228. Les contrats à terme Silver May se négociaient également de manière volatile, en baisse à Rs 70,323 par kg, contre la clôture précédente de Rs 70,338 par kg. Au cours de la séance précédente, l’or avait atteint un sommet de huit semaines, la chute du dollar et la baisse des rendements des bons du Trésor américain ayant soulevé la demande pour le métal refuge. À l’échelle mondiale, l’or au comptant a augmenté de 0,1% à 1794,67 $ l’once, après avoir atteint son plus haut niveau depuis le 25 février 20201, à 1797,41 $ mercredi. Les contrats à terme sur l’or américains ont augmenté de 0,1% à 1795,40 $ l’once, selon ., les participants au marché attendent une réunion de la Banque centrale européenne prévue plus tard dans la journée et une réunion de politique de la Réserve fédérale américaine la semaine prochaine.

Rajesh Palviya, responsable – Recherche technique et dérivés, Axis Securities Ltd

Le principal moteur du rallye de l’or a été la chute des rendements américains des plus hauts du T1 et une atténuation des inquiétudes liées à l’inflation. L’or évolue d’une manière inversement corrélée à 100% avec le rendement américain à 10 ans. Cependant, les données positives de la semaine dernière comme les ventes au détail et l’IPC n’ont pas poussé le rendement de 10YT à la hausse car les données positives sont l’impact du programme de relance du gouvernement américain. Deuxièmement, les données ont déjà été actualisées au cours de la première semaine d’avril et, dernier point mais non le moindre, on craint que l’inflation ne devienne incontrôlable (l’inflation cible est de 2%), il est possible d’aller au-delà. La devise indienne se déprécie également par rapport au dollar, ce qui aurait un impact plus important sur MCX Gold. Pour MCX Gold June, il a formé un canal sur le graphique journalier et son avancement interne dans le modèle suggère un rallye vers sa ligne de limite supérieure de résistance majeure à Rs 49000 qui est également 200 jours SMA.

Rahul Gupta, responsable de la recherche, Emkay Global Financial Services

Les rendements du Trésor américain dictent toujours l’évolution des prix de l’or et l’or restera fort jusqu’à ce que les rendements du Trésor trouvent le point d’équilibre. En outre, l’augmentation des cas de coronavirus crée de l’incertitude et pendant ce temps, les investisseurs ont tendance à se débarrasser des actions et à chercher un abri ou un refuge sûr. De nos jours, la faiblesse du dollar fait de l’or un actif plus attractif. L’or MCX se rapproche de la résistance de Rs 49000, si les prix se croisent et se maintiennent au-dessus de ce niveau, les portes seront ouvertes pour Rs 50,000-51,550. Cependant, le support à la baisse est situé à Rs 45,500-45,000 en dessous duquel le prochain support est à Rs 43,300.

NS Ramaswamy, responsable des matières premières, Ventura Securities Ltd

Aujourd’hui, techniquement, MCX Gold June s’annonce positive au quotidien. Cependant, nous nous attendons à ce que le prix fasse face à une forte zone d’obstacles à 48 500 niveaux et au-dessus duquel le prix peut se diriger vers 49 000 niveaux pour l’intraday. À la baisse, il faudra peut-être un support solide à 47 800 niveaux. Les prix du MCX Silver semblent positifs pour l’intraday. Cependant, nous prévoyons que les prix seront confrontés à une forte zone de résistance à 70 800 niveaux et à une cassure au-dessus de laquelle le prix peut se diriger vers des niveaux de 71 500 à 72 000 pour l’intraday. À la baisse, il faudra un support immédiat à 69 700 niveaux après que 69 300 agissent comme des niveaux de support solides pour l’intraday.

Jigar Trivedi, analyste de recherche fondamentale, Anand Rathi Shares and Stock Brokers

Le Comex Gold a augmenté pour se rapprocher d’un plus haut de huit semaines alors qu’un dollar affaissé et des rendements plus faibles du Trésor américain ont renforcé l’attrait du métal, tandis que Silver sur le MCX a terminé la session avec des gains de plus de 2%, clôturant bien au-dessus de Rs 70000 pour le contrat de mai. L’or MCX s’est apprécié de 5,45% en avril et, ajoutant au ton haussier, la demande de la Chine a rebondi à partir de bas niveaux, Pékin permettant aux banques nationales et internationales d’importer de grandes quantités d’or dans le pays. Le sentiment est positif, mais nous ne nions pas non plus la réservation de bénéfices. Par conséquent, la fourchette serait de 48 000 à 48 400 pour une journée intrajournalière.

Bhavik Patel, analyste de recherche technique principal, Tradebulls Securities

Les métaux précieux continuent de susciter l’intérêt des acheteurs de spéculations, car un pic d’infections à Covid-19 dans plusieurs régions du monde pèse un peu sur le sentiment des traders. L’or a atteint un sommet de sept semaines et est timide de 1800 $ dans le COMEX tandis que l’argent a atteint un sommet de quatre semaines dans le COMEX. La faiblesse du dollar américain et le rendement régulier du Trésor américain ont aidé l’or à prendre de l’élan car il n’a pas été en mesure de franchir les 1765 $ depuis les deux derniers mois. Le prochain objectif de prix des taureaux de l’or est de produire une clôture au-dessus de la résistance solide à 1 800,00 $. Nous continuons de rester optimistes pour l’or en raison de la hausse de l’infection covid dans divers pays et des légers vents favorables à l’or sous la forme de la faiblesse du dollar américain et de la stabilité des rendements des bons du Trésor américain. Dans MCX, la faible roupie joue également un rôle majeur dans le tir de l’or de Rs 44 200 à Rs 48 200 en matière de 14 sessions de trading. Si l’on considère la flambée incontrôlée des cas de Covid en Inde, la devise indienne restera sous pression, ce qui aidera MCX Gold. La prochaine cible pour l’or est Rs 49,200, soit 200 DMA sur le graphique journalier et le swing supérieur précédent effectué le 2 février.

