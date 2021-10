Les prix de l’or se négocient latéralement, support à 47200, l’argent surclasse le métal jaune ; attention à ces niveaux

Les prix des lingots se sont échangés à la hausse au cours de la semaine, soutenus par l’affaiblissement du dollar et les craintes inflationnistes malgré la hausse des rendements obligataires américains.

Par Tapan Patel

Les prix des matières premières se sont échangés avec des lingots et les prix du pétrole brut se sont échangés à la hausse au cours de la semaine tandis que les métaux de base ont fini dans le rouge, témoins de ventes. Les prix des lingots ont augmenté sur un dollar plus faible tandis que les prix du pétrole brut se sont redressés en raison de l’optimisme accru de la demande. Les métaux de base se sont négociés faiblement en raison d’attentes d’offre plus élevées et d’inquiétudes apaisées concernant la pénurie de charbon en Chine.

Les prix de l’or se sont négociés ferme avec les prix de l’or au comptant au COMEX ont augmenté de 1,42% à 1793 $ l’once pour la semaine. Les contrats à terme sur l’or de décembre chez MCX ont terminé à 1,24% à Rs. 47797 par 10 grammes limitant les gains sur l’appréciation de la roupie. La roupie au comptant a augmenté de 0,48% à 74,90 mark contre le dollar pour la semaine. Les avoirs de l’ETF sur l’or ont continué à débourser, les avoirs des actions aurifères SPDR ayant baissé à 978 tonnes par rapport aux 980 tonnes de la semaine précédente. Les données de la CFTC ont montré que les gestionnaires de fonds ont diminué leurs positions longues nettes de 536 lots la semaine dernière.

Les prix de l’argent se sont échangés à la hausse, les prix au comptant de l’argent au COMEX ont augmenté de 4,35% à 24,32 $ l’once pour la semaine. Les contrats à terme sur MCX Silver de décembre ont augmenté de 3,77% à Rs. 65656 par KG pour la semaine. Les prix de l’argent ont surclassé l’or en raison d’une demande plus élevée dans les industries malgré la vente de métaux de base. Les données de la CFTC ont montré que les gestionnaires de fonds ont augmenté leurs positions longues nettes de 14636 lots la semaine dernière.

Les prix des lingots se sont échangés à la hausse au cours de la semaine, soutenus par l’affaiblissement du dollar et les craintes inflationnistes malgré la hausse des rendements obligataires américains. Les métaux précieux ont maintenu une fourchette de négociation ferme malgré des indices boursiers positifs et ont apaisé les inquiétudes concernant la crise de la dette d’Evergrande en Chine. Les prix des lingots ont ajouté une prime de risque après que la Russie et certaines parties de l’Europe aient imposé une restriction COVID avec une augmentation des cas de virus. Les prix des lingots ont connu un dernier coup de pouce vendredi après que le président de la FED américaine, Jerome Powell, a confirmé les plans de la banque centrale pour commencer à réduire son plan de relance mensuel de 120 milliards de dollars entre novembre et décembre. Les commerçants et les investisseurs sont restés différents sur la position de la FED car M. Powell n’a indiqué aucun calendrier pour la hausse des taux. L’indice du dollar a terminé en baisse de 0,31% tandis que les rendements du Trésor américain à 10 ans ont augmenté à 1,638% vendredi.

Nous nous attendons à ce que les prix de l’or s’échangent latéralement pour augmenter au cours de la semaine à venir avec une résistance au comptant de l’or du COMEX à 1833 $ l’once et un support à 1770 $ l’once. Chez MCX, les prix de l’or de décembre ont une résistance à court terme à Rs 48200 par 10 grammes et un support à Rs 47200 par 10 grammes. Le spot d’argent du COMEX a une résistance à court terme à 25,20 $ l’once avec un support à 23,50 $ l’once. MCX Silver December a une résistance importante à Rs 67000 par KG et un support à Rs 62800 par KG.

(Tapan Patel est analyste principal (matières premières) chez HDFC Securities. Les opinions exprimées sont celles de l’auteur. Veuillez consulter votre conseiller financier avant d’investir.)

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.