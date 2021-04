Les prix de l’or sont faibles, en baisse de 17% par rapport au niveau record; peut toucher Rs 48,500 dans les prochains jours

D’un niveau record, les prix de l’or ont plongé de 9 432 roupies par 10 grammes ou 16,78 pour cent. Image: .

Vendredi, les prix de l’or et de l’argent ont chuté sur les marchés indiens, au milieu de faibles signaux mondiaux. Les contrats à terme sur l’or de juin se situaient à 46 759 roupies par 10 grammes, en baisse de 79 roupies ou 0,17% par rapport à la clôture précédente de 46 838 roupies. Les contrats à terme Silver May se négociaient également faibles à Rs 67235 le kg, en baisse de Rs 266 ou 0,39 pour cent, par rapport à une clôture précédente de Rs 67,501 sur le Multi Commodity Exchange. L’or et l’argent MCX ont connu une volatilité depuis qu’ils ont atteint leurs sommets respectifs en août 2020. L’or MCX avait atteint un record absolu de 56 191 Rs par 10 grammes. Alors que l’argent MCX avait atteint un record de Rs 77 949 par kg le 7 août 2020. D’un niveau record, les prix de l’or ont plongé Rs 9 432 par 10 grammes ou 16,78 pour cent. L’argent MCX a chuté de 14%, soit 10 714 Rs par kg.

À l’échelle mondiale, l’or s’est maintenu près d’un sommet de plus d’un mois touché lors de la session précédente. L’or au comptant était stable à 1 755,91 $ l’once, après avoir atteint un sommet depuis le 1er mars à 1 758,45 $ l’once jeudi. Alors que les contrats à terme sur l’or américains ont chuté de 0,1% vendredi à 1756,20 $ l’once, selon .. Le Comex Gold s’est maintenu au-dessus du niveau de 1 755 $ l’once, le plus haut en cinq semaines, dans un contexte de faiblesse du dollar parallèlement aux rendements des bons du Trésor américain, qui ont reculé par rapport aux plus hauts de plus d’un an, a déclaré Jigar Trivedi, analyste de recherche fondamentale, Anand Rathi Shares and Stock Les courtiers. « Une correction peut avoir lieu dans le sentiment général d’achat intrajournalier est toujours haussier dans le métal jaune », a-t-il déclaré.

Sriram Iyer, analyste de recherche principal chez Reliance Securities

Techniquement, MCX Gold June a donné une cassure au-dessus des niveaux de Rs 46,700 à la clôture jeudi, indiquant la tendance positive à se poursuivre jusqu’à Rs 47,100-47,400 par 10 grammes. Alors que MCX Silver May a clôturé au-dessus de Rs 67 000 par kg jeudi et pourrait voir une dynamique à la hausse jusqu’à Rs 67 900-69 000 par kg.

Rajesh Palviya, responsable – Recherche technique et dérivés, Axis Securities Ltd

La masse salariale non agricole de mars était étonnamment forte le mois dernier. Si la tendance favorable actuelle sur le marché du travail américain se poursuit, l’or pourrait avoir des difficultés. Cependant, cette semaine, les données relatives à l’emploi aux États-Unis ont été négatives, ce qui a entraîné une baisse de l’indice du dollar américain et une baisse du rendement des obligations américaines; impliquant une hausse du prix de l’or. Dans MCX Gold, la forte hausse des prix était principalement due à la baisse de la roupie indienne, elle a chuté de plus de 2% en 2 jours après que RBI a montré des inquiétudes concernant l’économie et la propagation du virus corona dans le pays. Techniquement parlant, la tendance de l’or MCX en juin pourrait se poursuivre alors que les prix sont vus former un canal et qu’il prend un support à la limite inférieure à 44000 niveaux, nous prévoyons que les prix augmenteront vers 48500 niveaux dans les prochains jours.

