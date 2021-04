Les prix de l’or sont légèrement plus élevés; toujours en baisse de près de 10000 Rs par 10 g par rapport au niveau record

Une certaine réservation de bénéfices a été observée dans les prix de l’or sur le dos des rendements des bons du Trésor américain

Les prix de l’or et de l’argent en Inde ont légèrement progressé mardi, en raison d’une roupie plus faible par rapport au dollar américain. Sur MCX, les contrats à terme sur l’or de juin s’échangeaient Rs 14 ou 0,03 pour cent à Rs 46 433 pour 10 grammes par rapport à la clôture précédente de Rs 46 419. Les contrats à terme Silver May se situaient à 66 160 roupies par kg, en hausse de 32 roupies ou 0,05 pour cent, par rapport à une clôture précédente de 66 128 roupies sur la bourse des marchandises multiples. L’or MCX a atteint un record de Rs 56.191 pour 10 grammes l’année dernière en août. Depuis, le métal jaune connaît une volatilité.

Une certaine réservation de bénéfices a été observée dans les prix de l’or en raison de la hausse des rendements des bons du Trésor américain, a déclaré Rahul Gupta, responsable de la recherche chez Emkay Global Financial Services. Gupta a déclaré à Financial Express Online que les risques d’inflation aux États-Unis maintenaient l’or vulnérable. Malgré les assurances de la Fed d’un soutien indéfectible, une reprise de la pression inflationniste sera un test pour les prix de l’or. Cependant, l’Europe occidentale fait des progrès dans la lutte contre les covid et la réouverture des échanges sera négative en dollars et soutiendra les prix de l’or. “A court terme, la résistance majeure se situe autour de 47500 puis à 48850. Alors que le support se situe à 45000 en dessous duquel le prochain support se situe autour de 43350”, a ajouté Gupta.

D’un niveau record, les prix de l’or ont plongé de 9 758 roupies par 10 grammes ou 17,36 pour cent. Alors que l’argent MCX avait atteint un record de Rs 77 949 le kg le 7 août 2020. L’or a glissé mardi dans le COMEX, tandis que dans le MCX, la faiblesse de la roupie indienne par rapport au dollar américain a soutenu les métaux précieux. L’or a glissé cette semaine en raison de la fermeté des rendements du Trésor américain après une vente aux enchères réussie de billets de trois ans. «Les marchés financiers se concentrent sur un risque d’inflation plus élevé, mais l’or n’a pas encore reflété ce changement car il n’a pas été pleinement intégré», a déclaré Bhavik Patel, analyste de recherche technique principal, Tradebulls Securities, à Financial Express Online. Il a également ajouté que l’or bénéficiait d’un soutien supplémentaire provenant d’une demande physique renouvelée de la part des banques centrales et des détaillants. La demande de détail en janvier s’est redressée en Inde et s’est encore accélérée en février, principalement en raison de la réduction des droits d’importation sur l’or et de la baisse des prix de l’or.

L’or continue d’évoluer en corrélation avec le dollar américain et les rendements. “Sur le graphique technique, l’or n’a une fois de plus échoué à franchir sa résistance immédiate de 1758 $ car depuis le 21 février, il a tenté à deux reprises de franchir cette barrière, faute de quoi il tombe en dessous de 1700 $”, a déclaré Patel. «Bien qu’il soit trop tôt pour prédire que nous pourrions à nouveau voir des niveaux inférieurs à 1700 $, mais l’élan haussier que l’or a repris la semaine dernière semble ralentir grâce à la hausse des rendements du Trésor américain», a-t-il déclaré. Dans MCX, bien que l’or semble toujours fort sur le graphique grâce à la faiblesse de la roupie indienne qui a vu chuter de Rs 73,10 à Rs 75,30 en matière de 9 séances de négociation après la politique de RBI. «Ainsi, l’or a le soutien d’un INR faible dans MCX et nous continuons à réitérer notre politique d’achat en cas de creux. Nous nous attendons à ce que l’or teste des niveaux de 46900-47200 cette semaine avec un support autour de 45900 niveaux », a-t-il déclaré.

(Les opinions dans cette histoire sont exprimées par les experts respectifs de la société de recherche et de courtage. Financial Express Online n’assume aucune responsabilité pour leurs conseils. Veuillez consulter votre conseiller en placement avant d’investir.)

