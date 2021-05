Les prix de l’or sont plus élevés, se négocient au-dessus de Rs 47 000; vérifier le support MCX Gold, les niveaux de résistance

La demande physique en Inde a également été touchée après la grave deuxième vague de Covid, de nombreux États imposant des restrictions et un verrouillage

Les prix de l’or s’échangeaient plus haut sur les marchés indiens mercredi, alors même que les taux internationaux étaient stables. Sur le Multi Commodity Exchange, les contrats à terme sur l’or de juin s’échangeaient Rs 139 ou 0,30 pour cent à Rs 47 010 pour 10 grammes, contre la clôture précédente de Rs 46 871. Les contrats à terme sur l’argent de juillet se situaient à 70 045 roupies par kg, en hausse de 396 roupies ou 0,57 pour cent. Lors de la session précédente, les contrats à terme sur l’argent se sont terminés à Rs 69 649 par kg. L’aversion générale au risque due à la crise des covid et à la demande correspondante de valeur refuge ne la laisse pas tomber en dessous des 46500, a déclaré un analyste. «Mais le prochain catalyseur est le rapport sur la masse salariale non agricole aux États-Unis qui doit sortir ce vendredi. Des données optimistes peuvent donner un peu de rebond à DXY, poussant les prix de l’or à la baisse. Une cassure de 46500, peut pousser les prix MCX vers 45000 puis 44500, tandis que 48450 agira comme une résistance cruciale », a déclaré Rahul Gupta, responsable de la recherche sur les devises chez Emkay Global Financial Services, à Financial Express Online.

Lors de la session précédente, l’or et l’argent ont connu une forte baisse, le marché ayant été pris par surprise après que la secrétaire au Trésor Janet Yellen a admis mardi que les taux d’intérêt pourraient devoir augmenter pour contenir l’inflation. «Il se peut que les taux d’intérêt devront augmenter quelque peu pour s’assurer que notre économie ne surchauffe pas, même si les dépenses supplémentaires sont relativement faibles par rapport à la taille de l’économie», a-t-elle déclaré. Ces commentaires sont venus après 48 heures où elle a minimisé la pression inflationniste croissante, créant ainsi de la confusion. Les commentaires ont incité le dollar américain à s’envoler tandis que les métaux précieux ont connu une forte baisse.

«À mesure que la reprise économique aux États-Unis s’accélère, le marché prend désormais en compte le fait que la politique monétaire ultra souple pourrait ne pas rester la même dans un avenir prévisible et que la hausse des taux d’intérêt pourrait survenir l’année prochaine», Bhavik Patel, analyste principal de la recherche technique, Tradebulls Securities, a déclaré à Financial Express Online. La demande physique en Inde a également été touchée après la deuxième vague sévère de Covid, de nombreux États imposant des restrictions et un verrouillage. La prime pour l’or physique s’est érodée et se négocie maintenant avec une remise de 2 $. L’or a également des vents contraires sous la forme de sorties d’ETF. «Nous pensons que l’or doit casser 1 800 $ pour gagner du terrain. Dans MCX, nous restons optimistes jusqu’à ce que 46450 ne soit pas retiré. Le prochain déclencheur pour l’or serait les données de paie non agricoles aux États-Unis de vendredi qui donneront une indication de la vigueur de l’économie américaine en train de se redresser », a déclaré Patel.

