Les prix de l’or sont plus élevés, suivent le marché international; vérifier la résistance à l’or MCX, les niveaux de support

Vendredi, les prix de l’or étaient fermes, après les marchés internationaux, la baisse du dollar américain, la baisse des rendements des bons du Trésor et la baisse des actions ayant accru l’attrait des valeurs refuge du métal jaune. Les contrats à terme sur l’or MCX de juin s’échangeaient Rs 76 ou 0,16 pour cent à Rs 47 848 par 10 grammes. Lors de la session précédente, l’or du MCX s’est établi à Rs 47 772. De même, les contrats à terme sur l’argent de mai se situaient à 69 284 roupies par kg, en hausse de 66 roupies ou 0,10 pour cent, par rapport à la clôture précédente de 69 218 roupies par kg. À l’échelle mondiale, l’or au comptant a augmenté de 0,2% à 1787,11 $ l’once, après avoir atteint son plus haut niveau depuis le 25 février, à 1797,67 $ jeudi. Le métal a gagné environ 0,6% jusqu’à présent cette semaine, selon ..

Bhavik Patel, analyste de recherche technique principal, Tradebulls Securities

Les prix de l’or ont connu une correction à la baisse de routine hier après cinq jours de gain. Les taureaux profitent toujours de la tendance haussière des prix à court terme dans le graphique journalier malgré la légère réservation de bénéfices d’hier. Nous prévoyons que les prix de l’or resteront élevés à l’avenir, car l’inflation mondiale augmente malgré une légère hausse de l’IPC américain. L’IPC ne montre pas une image complète car les données sont basées sur un panier de biens de consommation qui, pendant cette pandémie, les consommateurs n’ont peut-être pas dépensé comme sortir au restaurant. Les prix des produits de base et de l’immobilier augmentent à un rythme sans précédent, ce qui se traduit par une augmentation des rendements des bons du Trésor américain.

Nous pensons que le marché de l’or n’a pas encore pris en compte l’augmentation de l’inflation et c’est pourquoi nous sommes optimistes pour l’or à court terme. Le sentiment du marché boursier a également pris son tour après la nouvelle proposition fiscale du président américain Biden visant à augmenter l’impôt fédéral sur le revenu des personnes qui gagnent plus d’un million de dollars par an à près de 50%. Cette proposition, si elle est mise en œuvre, pourrait alimenter un autre rallye de l’or. En tant que tel, nous nous attendrions à ce que toute baisse peu profonde des prix de l’or soit au mieux de courte durée. Il est donc recommandé d’acheter sur des trempettes à court terme. Le support de l’or dans MCX est de Rs 47,450, ce qui serait le niveau idéal pour durer longtemps avec un stoploss de Rs 47,000 et un objectif de Rs 48,200.

Ravindra Rao, CMT, EPAT, VP- Head Commodity Research chez Kotak Securities

L’or du COMEX se négocie légèrement plus haut près de 1787 $ / oz après une baisse de 0,6% hier. Le soutien du prix de l’or est la hausse des cas de virus, l’agitation du marché boursier au milieu des préoccupations concernant l’impôt américain sur les sociétés et l’accent mis par la BCE sur la poursuite d’une politique monétaire souple. Cependant, le manque d’achat d’ETF et les inquiétudes concernant la demande indienne et l’amélioration des perspectives de l’économie américaine pèsent sur le prix. L’or a du mal à dépasser le niveau de 1800 $ / once au milieu d’un dollar américain agité, mais le biais général reste positif dans un contexte de préoccupations croissantes concernant les virus.

Hareesh V, responsable de la recherche sur les produits de base chez Geojit Financial Services

Un dollar américain plus faible, des rendements des bons du Trésor en baisse et une correction des actions ont attiré l’intérêt des investisseurs pour les lingots. Les inquiétudes concernant l’impact budgétaire de la deuxième vague de pandémie corona ont également contribué à prendre de l’élan. Pendant ce temps, les signes de reprise économique dans les principales économies sont susceptibles d’entraver les gains importants dans le produit de base. Tant que les prix restent au-dessus de 1765 $, la dynamique d’achat se poursuivra probablement vers les prochains obstacles à la hausse de 1820 $ ou plus. Une clôture en dessous de 1720 $ est un signe d’inversion immédiate de la tendance.

Sriram Iyer, analyste de recherche principal chez Reliance Securities

La baisse est restée plafonnée, soutenue par une augmentation importante des infections à Covid-19 dans certains points chauds mondiaux et une contraction économique dans certains pays du monde. Les prix internationaux au comptant de l’or et de l’argent ont commencé à augmenter ce vendredi matin dans le commerce asiatique, suivant la chute des rendements des bons du Trésor américain et un dollar plus faible. Techniquement, les supports MCX Gold June sont à Rs 47 500 et Rs 47 700. Les résistances sont à Rs 48,200 et Rs 48,500. MCX argent au-dessus de Rs 68 500 indiquant un mouvement à la hausse jusqu’à 70 000-71 700 niveaux. Le soutien se situe entre 68 400 et 67 600 niveaux.

(Les opinions dans cette histoire sont exprimées par les experts respectifs de la société de recherche et de courtage. Financial Express Online n’assume aucune responsabilité pour leurs conseils. Veuillez consulter votre conseiller en placement avant d’investir.)

