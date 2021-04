Les prix de l’or sont plus élevés, toujours en baisse de 9 400 Rs par 10 g par rapport au niveau record; gain de taux d’argent

L’or MCX était toujours en baisse de 9 398 Rs par 10 grammes par rapport à un record de 56 191 Rs atteint en août de l’année dernière. Image: .

Les prix de l’or s’échangeaient à la hausse en Inde jeudi, après les prix internationaux au comptant. Sur MCX, les contrats à terme sur l’or de juin s’échangeaient Rs 155 ou 0,33 pour cent à Rs 46 763 par 10 gramme, contre la clôture précédente de Rs 46 608. Alors que les contrats à terme sur l’argent de mai se négociaient à 67 826 roupies le kg, en hausse de 188 roupies ou 0,28 pour cent. MCX Silver a clôturé à Rs 67 638 lors de la session précédente. Les analystes pensent que les traders d’or ont besoin de plus de catalyseurs pour maintenir la tendance haussière. La résurgence des discussions sur le plan d’infrastructure de Biden activera la pression d’achat d’or. “D’ici là, l’or restera coincé dans une tendance latérale, avec une résistance majeure autour de 47500 puis à 48850. Alors que le support se situe à 45000 en dessous duquel le prochain support se situe autour de 43350”, a déclaré Rahul Gupta, responsable de la recherche chez Emkay Global Financial Services. Financial Express en ligne.

L’or MCX était en baisse de 9 398 Rs par 10 grammes par rapport à un record de 56 191 Rs atteint en août l’année dernière. Sur le marché mondial, les prix de l’or ont légèrement augmenté, soutenus par un dollar plus faible, tandis que les investisseurs attendaient les inscriptions hebdomadaires au chômage aux États-Unis et les données de ventes au détail de mars pour plus de clarté sur la reprise dans la plus grande économie du monde. L’or au comptant a augmenté de 0,1% à 1738,38 $ l’once, tandis que les contrats à terme sur l’or américains ont augmenté de 0,2% à 1739,20 $ l’once, selon .. Le dollar s’est maintenu près d’un plus bas de trois semaines contre des devises rivales, tandis que les rendements de référence du Trésor américain ont augmenté après avoir atteint un plus bas de trois semaines mercredi. Un dollar plus faible rend l’or moins cher pour les acheteurs en dehors des États-Unis, mais la hausse des rendements augmente le coût d’opportunité de la détention du métal qui ne rapporte aucun rendement.

L’or du COMEX se négociait peu à près de 1735 $ / oz après une baisse de 0,6% lors de la session précédente. L’or a reculé après avoir échoué à se maintenir au-dessus de 1750 $ / once. «Peser sur le prix de l’or augmente l’optimisme quant à l’économie américaine et aux sorties continues d’ETF», a déclaré Ravindra Rao, vice-présidente de la recherche sur les produits de base chez Kotak Securities. Cependant, le prix de soutien est l’accent mis par la Fed sur le maintien des taux d’intérêt bas et l’aggravation de la situation virale. «L’or a du mal à se maintenir au-dessus de 1 750 $ / once au milieu de facteurs mixtes, mais la hausse des cas de virus et une politique monétaire souple peuvent continuer à soutenir les prix», a ajouté Rao.

