Les prix de l’or stagnent alors que les prix internationaux chutent sur de solides données américaines; où va l’or MCX?

Des données mitigées proviennent de l’économie américaine, cependant, la baisse des taux d’intérêt soutiendra l’or et l’argent

L’or s’échangeait de plat à négatif vendredi, reflétant la tendance des prix au comptant internationaux où les données économiques américaines solides et les rendements élevés des bons du Trésor ont atténué l’attrait du métal jaune. Sur le Multi Commodity Exchange, les contrats à terme sur l’or de juin s’échangeaient 25 roupies à 46 701 roupies les 10 grammes, contre la clôture précédente de 46 726 roupies. Les contrats à terme sur l’argent de juillet étaient également stables à Rs 68 627 par kg, en baisse par rapport à la clôture précédente de Rs 68 637. Les analystes disent que la tendance du dollar a été plutôt baissière car la roupie s’est appréciée au cours des dernières sessions. Sinon, le dollar modéré, la Fed accommodante et le projet de loi de relance massif annoncé par Biden sont positifs pour l’or. «Actuellement, le prix de l’or MCX oscille près de la zone cruciale 46600, s’il tombe en dessous, la tendance baissière pourrait se poursuivre jusqu’à 45000. Cependant, un renversement pourrait à nouveau pousser les prix à 48000», Rahul Gupta, responsable de la recherche, Emkay Global Financial Services, a déclaré à Financial Express Online.

À l’échelle mondiale, l’or au comptant a glissé de 0,3% à 1 765,15 $ l’once, en baisse de près de 0,6% jusqu’à présent dans la semaine. Les contrats à terme sur l’or américains ont reculé de 0,1% à 1 765,60 $ l’once. Malgré la baisse, les lingots étaient sur le point de réaliser leur premier gain mensuel de cette année, après avoir atteint un sommet de deux mois à 1797,67 $ le 22 avril, selon .. Les rendements des bons du Trésor américain à 10 ans de référence ont évolué près d’un sommet de plus de deux semaines, augmentant le coût d’opportunité de la détention de lingots non productifs.

De retour sur le marché intérieur, les prix de l’or et de l’argent se sont fortement corrigés lors de la séance précédente. Le PIB américain a augmenté de 6,4% séquentiellement au premier trimestre de 2021 et 5,53 lakh de demandes initiales de chômage ont été déposées au cours de la semaine dernière, avec le soutien du gouvernement. «Des données mitigées proviennent de l’économie américaine, cependant, la baisse des taux d’intérêt soutiendra l’or et l’argent. Pour aujourd’hui, nous prévoyons des réservations de bénéfices en or et en argent par rapport aux données positives du PIB américain », a déclaré Anuj Gupta, vice-président – Recherche sur les matières premières et les devises, IIFL Securities, à Financial Express Online. Il a conseillé aux commerçants d’aller «vendre» de l’or à Rs 46 800 avec le stop loss de Rs 47 100 pour l’objectif de Rs 46 300 par 10 grammes. “Ils peuvent également se vendre en argent à Rs 68 900 avec le stop loss de Rs 69 400 pour l’objectif de Rs 67 500”, a-t-il ajouté.

(Les opinions dans cette histoire sont exprimées par les experts respectifs de la société de recherche et de courtage. Financial Express Online n’assume aucune responsabilité pour leurs conseils. Veuillez consulter votre conseiller en placement avant d’investir.)

