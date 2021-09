Les prix de Mandi sont bien inférieurs aux MSP alors que les cultures d’été devraient arriver

in

Bien que cela puisse aider les décideurs politiques dans leurs efforts pour maîtriser l’inflation alimentaire, les revenus des agriculteurs pourraient en pâtir.

Par Prabhudatta Mishra

Avant la saison des récoltes du kharif qui débute le 1er octobre, les prix mandi de la plupart des cultures, à l’exception des légumineuses, sont inférieurs à leurs prix de soutien minimum (MSP) respectifs. Comme les arrivées de récoltes semées en été reprennent début octobre, les prix pourraient encore baisser.

Le prix moyen du mandi dans les principaux États producteurs de huit des douze principales cultures semées en été, à savoir le paddy, le jowar, le bajra, le maïs, le ragi, l’urad, le moong et le tournesol, était de 3 à 32 % inférieur au MSP du 1er au 15 septembre. Seuls le tourteau, le coton, l’arachide et le soja ont coûté plus cher aux grossistes que le MSP sur la période.

En fait, les prix moyens du soja dans le Madhya Pradesh, le plus grand État producteur, étaient plus du double du MSP de 3 950 `/quintal.

Depuis Kharif 2018, le gouvernement s’en tient à une politique de maintien du MSP à 1,5 fois les coûts de production (A2+FL) pour les 20 cultures kharif et rabi, pour lesquelles le gouvernement fixe des MSP chaque année. Les MSP des cultures kharif ont été augmentés de 1-7% et ceux des cultures rabi de 2-9% pour la campagne 2021-22 (juillet-juin) par rapport aux niveaux de l’année précédente.

Les prix de Mandi en dessous des MSP, en particulier lorsque les agriculteurs apportent leurs récoltes en hordes, n’est en fait pas nouveau, car 12 cultures semées par la mousson étaient de 7 à 43 % inférieures à leurs taux de référence en 2018, tandis que 11 étaient de 8 à 37 % en dessous des MSP en 2019. au premier mois de la saison. L’année dernière également, les prix de six récoltes étaient de 5 à 38 % inférieurs aux MSP pendant la période clé de la récolte, octobre-décembre.

Cette année, cependant, les prix à la ferme de toutes les autres cultures, à l’exception des légumineuses, pourraient encore baisser par rapport aux taux actuels à mesure que les arrivées augmentent. Les prix des légumineuses à mandis ont légèrement augmenté entre le 1er et le 15 septembre par rapport au mois précédent. En revanche, les prix de la plupart des autres cultures ont baissé au cours de la première quinzaine par rapport aux moyennes observées en août.

Cependant, certains observateurs du marché pensent que les prix du mandi se raffermiraient même pendant la période de récolte, car les prix mondiaux des matières premières sont actuellement en hausse.

« Il semble que les prix mondiaux des matières premières augmentent. Même la récolte de blé aux États-Unis a été touchée par la sécheresse. La tendance inflationniste mondiale fera également monter les prix en Inde », a déclaré l’ancien secrétaire à l’Agriculture Siraj Hussain. Deuxièmement, il n’est pas encore clair quel sera l’impact du manque de précipitations en août et des précipitations excessives ce mois-ci sur les cultures, a déclaré Hussain, ajoutant que la production pourrait être inférieure à celle de l’année dernière.

L’indice FAO des prix des aliments (FFPI) était en moyenne de 127,4 points en août 2021, en hausse de 3,1% par rapport à juillet et de 32,9% par rapport à l’année précédente. Le rebond du FFPI en août après deux mois consécutifs de baisse a été mené par de fortes hausses des sous-indices du sucre, des huiles végétales et des céréales, a indiqué la FAO le 2 septembre. de 4,46 % en juillet et de 5,58 % en juin.

Le pays a connu deux mois successifs de déficit pluviométrique – 7% en juillet et 24% en août – après avoir enregistré un excédent de 10% en juin. Mais la pluie de mousson était de 32% au-dessus de la normale au cours de la première quinzaine de ce mois. Le Département météorologique indien a prédit que les précipitations en septembre seraient de 115 % de la moyenne sur longue période (LPA) et n’a pas exclu la possibilité de dommages aux cultures dans certaines régions en raison de pluies excessives.

