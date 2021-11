Les prix de reprise d’iPhone d’Apple vous rapportent désormais moins d’argent pour presque tous les modèles

Il existe de nombreuses façons de récupérer une partie de votre argent en vendant ou en échangeant votre ancien iPhone. L’un des plus simples consiste à le revendre à Apple en échange d’une carte-cadeau. Le gros inconvénient est que les valeurs de reprise d’Apple ne rivaliseront jamais avec celles des sites de rachat tiers. En fait, comme l’a noté MacRumors cette semaine, Apple a récemment baissé les prix de reprise maximum pour l’iPhone et d’autres appareils. Désormais, vous obtiendrez encore moins si vous décidez de revendre votre téléphone à Apple.

Apple baisse les prix de reprise de l’iPhone

Voici les nouvelles valeurs d’échange pour tous les modèles d’iPhone qu’Apple vous permettra d’échanger. Si votre appareil est éligible à l’échange, Apple vous offrira un crédit pour votre prochain achat ou une carte-cadeau Apple. Et sinon, Apple recyclera votre appareil gratuitement. Voici les modèles éligibles :

iPhone 12 Pro Max: Jusqu’à 700 $ (au lieu de 790 $)

iPhone 12 Pro: Jusqu’à 600 $ (au lieu de 640 $)

iPhone 12: Jusqu’à 450 $ (au lieu de 530 $)

iPhone 12 mini: Jusqu’à 350 $ (au lieu de 400 $)

iPhone SE (2e génération): Jusqu’à 160 $ (au lieu de 170 $)

iPhone 11 Pro Max: Jusqu’à 450 $ (au lieu de 500 $)

iPhone 11 Pro: Jusqu’à 400 $ (au lieu de 450 $)

iPhone 11: Jusqu’à 300 $ (au lieu de 340 $)

iPhone XS Max: Jusqu’à 280 $ (au lieu de 320 $)

iPhone XS: Jusqu’à 220 $ (au lieu de 240 $)

iPhone XR: Jusqu’à 200 $ (au lieu de 230 $)

iPhone X: Jusqu’à 200 $ (inchangé)

iPhone 8 Plus: Jusqu’à 160 $ (au lieu de 180 $)

iPhone 8: Jusqu’à 100 $ (au lieu de 110 $)

iPhone 7 Plus: Jusqu’à 100 $ (au lieu de 110 $)

iPhone 7: Jusqu’à 40 $ (au lieu de 50 $)

iPhone 6s Plus: Jusqu’à 50 $ (au lieu de 60 $)

iPhone 6s: Jusqu’à 30 $ (inchangé)

Apple veut vous payer moins cher vos anciens appareils

En plus de l’iPhone, Apple a abaissé les prix de reprise maximum des modèles iPad et Mac. Apple rachètera désormais votre iPad jusqu’à 550 $, soit une baisse de 30 $ par rapport à 580 $. Si vous souhaitez échanger un ordinateur Mac, le maximum qu’Apple paiera est de 2720 $, contre 3240 $. La seule gamme de produits qui n’a pas soudainement perdu de la valeur du jour au lendemain est l’Apple Watch.

Ceci est encore un autre rappel que si vous avez le temps, vous devriez chercher ailleurs pour vendre un ancien appareil. Vous obtiendrez presque toujours plus d’argent en vendant un ancien téléphone, une tablette ou un ordinateur sur eBay. De plus, les marchés tiers comme Decluttr, Gazelle et Swappa offriront presque toujours de meilleurs prix. Il a fallu quelques secondes pour trouver une offre de 754$ pour un iPhone 12 Pro Max en bon état sur le site de Decluttr. C’est 54 $ de plus que ce qu’Apple vous donnerait pour le même modèle en parfait état.