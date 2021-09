Les prix de revente de la PS5 sont plus bas que jamais, mais les scalpers en profitent toujours

in

Malgré les contraintes d’approvisionnement en cours, Sony a réussi à vendre plus de 10 millions de consoles PlayStation 5 à ce jour. C’est un nombre stupéfiant, et à mesure que l’industrie se remet de la pandémie, ces chiffres devraient continuer à augmenter. En fait, bien que d’innombrables clients recherchent toujours désespérément la console, il y a des signes d’amélioration du marché. Forbes rapporte que les scalpers ont du mal à réaliser d’énormes profits sur les consoles PS5, car les prix de revente ont chuté de près de 30%.

Les prix de revente de la PS5 ont baissé ces derniers mois

StockX – un marché secondaire pour les baskets, les cartes à collectionner, les consoles de jeux, etc. – indique à Forbes que les prix de revente de la PS5 ont considérablement baissé ces derniers mois. Au cours du Cyber ​​Weekend 2020, les scalpers vendaient des versions disque de la PS5 jusqu’à 1 000 $. Depuis ce mois-ci, la console se vend environ 715 $ en moyenne. Les prix sont également inférieurs de 10 % à ce qu’ils étaient en juin.

Quant à la PS5 Digital Edition (pas de lecteur de disque), les prix ont également culminé à 1 000 $ en décembre dernier. Les revendeurs gagnent désormais moins de 700 $ pour chaque édition numérique PS5, ce qui, selon Forbes, représente une baisse de 6 % par rapport à il y a trois mois. Bien sûr, les prix de revente sont encore bien plus élevés que les prix de détail de l’une ou l’autre version de la console. Sony facture 399 $ pour l’édition numérique et 499 $ pour la PS5 standard.

“Pour mettre les choses en perspective, début juillet, j’aurais des enchères se terminant à environ 760 $ + 40 $ pour une expédition facile”, a déclaré à Forbes un vendeur eBay nommé Matt. “Maintenant, j’ai eu une enchère n’ayant pas d’enchères à 729 $ + 40 $ d’expédition et je n’avais qu’une extrémité à 709 $ + 40 $ d’expédition.”

Les prix de revente de la Xbox Series X augmentent en fait

Dans une tournure intéressante des événements, les prix de la Xbox Series X sont allés dans la direction opposée. Les données de StockX révèlent que les prix de revente de la Xbox de nouvelle génération ont culminé au cours du Cyber ​​Weekend à environ 750-800 $. En juillet 2021, ces prix avaient chuté d’environ 25 % à 600 $. Mais en septembre, les prix ont de nouveau bondi. Les consoles Xbox Series X se vendent désormais en moyenne 725 $. L’économiste principal de StockX, Jesse Einhorn, a déclaré que Microsoft n’avait pas réapprovisionné la Xbox Series X aussi souvent et “en raison de leur rareté relative, les prix de StockX ont augmenté”.

La demande pour les nouvelles consoles ne sera pas satisfaite de sitôt, cela reste clair. Néanmoins, à l’approche des fêtes de fin d’année, Sony et Microsoft ressentent certainement la pression de produire le plus de consoles possible. En attendant, il sera intéressant de voir comment le marché secondaire réagit. Alors que les clients recherchent des consoles avant Noël, les prix vont-ils remonter ?