Les prix de Shiba Inu se redressent alors que le joueur de la NFL Brandon King achète plus de SHIB

Hier, il semblait que la frénésie des pupcoins pourrait s’arrêter alors que le prix de Shiba Inu (CCC :SHIB-USD) a commencé à tomber après qu’une baleine a commencé à décharger une énorme réserve. Pour tout un marché qui se demandait jusqu’où pouvait aller le pupcoin, il s’agissait d’un phénomène fascinant à observer alors que les prix de Shiba Inu diminuaient, soulevant la question de savoir si la vente était le début de la fin – pas seulement pour SHIB mais pour l’ensemble meute de chiots. Aujourd’hui a apporté une nouvelle tournure, cependant, alors qu’un nouveau joueur est entré dans le jeu.

Un nouveau roi de Shiba ?

Dans ce cas, le terme joueur a un double sens. Brandon King est d’abord devenu célèbre en tant que secondeur des New England Patriots, mais il est également devenu connu pour ses investissements en crypto-monnaie, en particulier au sein des communautés d’investissement numérique. Hier, alors que les prix du Shiba Inu plongeaient, il a tweeté ce qui suit :

J’achète plus de #SHIB – Brandon King (@BrandonKing4787) 4 novembre 2021

King n’a pas révélé combien il possède de SHIB, mais il est clair qu’il utilise la technique populaire parmi les communautés crypto consistant à acheter le creux, saisissant l’opportunité qui peut provenir d’une crise qui fait plonger les prix. C’est aussi une tactique favorite de King. Le 29 octobre, il a de nouveau tweeté à propos de Shiba, exhortant les investisseurs à faire exactement cela.

Achetez la trempette #SHIB – Brandon King (@BrandonKing4787) 28 octobre 2021

Les deux tweets de King sur SHIB ont reçu une traction considérable et des réactions positives, indiquant que l’armée SHIB est heureuse de l’avoir à ses côtés. En fin de compte, quelqu’un avec son type d’influence qui jette son chapeau dans le jeu peut être exactement ce dont le jeton a besoin.

Les prix du Shiba Inu augmentent

Alors qu’il est toujours dans le rouge pour la semaine, SHIB est dans le vert pour la journée, en hausse de près de 8% au moment d’écrire ces lignes. C’est une bonne nouvelle pour l’armée numérique qui est restée fidèle à la baisse du jeton, s’exhortant mutuellement à acheter la baisse et à ne pas paniquer. Le prédécesseur du pupcoin de Shiba Dogecoin (CCC :DOGE-USD) est également en hausse aujourd’hui, en hausse de 1,39%. Floki Inu (CCC :FLOKI-USD) est toujours en baisse dans tous les domaines, mais il a également grimpé aujourd’hui. Comme nous le savons, la meute de chiots se déplace ensemble les bons et les mauvais jours.

Nous ne devons pas oublier que les prévisions de prix pour ces jetons meme ont été généralement positives ces derniers temps, les experts prévoyant des hausses pour Dogecoin et Shiba Inu pour l’année à venir.

Qu’est-ce que cela signifie?

La semaine a été difficile pour la meute de chiots, mais cela ne signifie pas que les investisseurs devraient l’annuler tout de suite. Hier a eu des moments effrayants, mais les prix des deux plus gros joueurs du pack sont déjà en hausse. De plus, Floki a clairement fait savoir qu’il voulait revenir dans la course.

Brandon King pense que les prix du Shiba Inu vont continuer à augmenter. Tant que des gens comme lui continueront à pousser pour des jeux plus importants, il est fort probable que ce sera le cas. L’essor des pupcoins nous a appris le pouvoir des communautés numériques. Lorsque des influenceurs les rejoignent, les princes peuvent monter en flèche.

A la date de publication, Samuel O'Brient n'avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.