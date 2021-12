Les prix de SUSHI Crypto Pop après la proposition de rachat. Que devez-vous savoir ?

En matière d’échanges décentralisés (dex), SushiSwap (CCC :SUSHI-USD) est l’une des premières plates-formes pour lesquelles les utilisateurs opteront généralement. La bourse dispose d’un catalogue robuste de paires de transactions, avec le cinquième volume de transactions total le plus élevé au monde. Le jeton phare de SushiSwap, le crypto SUSHI, est également l’un des sujets de discussion les plus brûlants ce matin avec 12%. Les investisseurs sont très attentifs aux bavardages autour des transactions de la bourse avec un avalanche (CCC :AVAX-USD) développeur.

Source : Shutterstock

SushiSwap a connu une mauvaise passe ces dernières semaines. Il y a apparemment beaucoup de troubles internes pour l’échange, plusieurs développeurs ayant récemment quitté le projet. Notamment, le directeur de la technologie de SushiSwap, Joseph Delong, a démissionné à la fin de la semaine dernière ; La démission de Delong s’accompagne d’un avertissement indiquant que la plate-forme est « en péril ».

Avec la crypto SUSHI en déclin constant depuis novembre, les membres de la communauté crypto ont intensifié leurs efforts pour remettre le dex sur pied administrativement. Le réseau Avalanche prend la tête de cette initiative avec la proposition d’un grand développeur d’absorber SushiSwap sous l’égide de son projet.

SUSHI Crypto se rallie grâce au soutien du développeur d’Avalanche

Avalanche est une plate-forme de développement dapp open source qui cherche à déloger Ethereum (CCC :ETH-USD) comme le plus grand site Web de blockchain. La pièce AVAX a connu un gain de près de 1000% depuis début août, ce qui en fait l’une des pièces à la croissance la plus rapide dans cette catégorie particulière d’actifs cryptographiques; l’afflux de capitaux a également contribué à faire de la pièce AVAX la douzième plus grande crypto au monde.

L’un des principaux développeurs du réseau Avalanche est Daniele Sestagalli. En effet, Sestagalli est le développeur de deux des plus grands dapps d’Avalanche, Wonderland et Abracadabra ; ces projets sont si importants, en fait, que la capitalisation boursière combinée de leurs jetons est de près de 6 milliards de dollars.

Sestagalli utilise son influence en tant que l’un des développeurs de dapps les plus éminents au monde pour aider à mettre de l’ordre dans la plate-forme SushiSwap. Il propose que ses projets Wonderland et Abracadabra absorbent SushiSwap dans leur écosystème. Cela installerait à son tour Sestagalli dans l’équipe de développement de crypto SUSHI. De plus, cela entraînerait d’autres changements dans la structure administrative de SushiSwap.

Étant donné que SushiSwap est décentralisé, la communauté a le pouvoir de faire passer cette proposition. Ce sera probablement aussi un moment controversé dans l’histoire du dex; tel qu’il apparaît maintenant, la réaction de la communauté à la proposition de Sestagalli est mitigée. Certains utilisateurs souhaiteraient que l’ordre soit rétabli sur le réseau par tous les moyens nécessaires. Par conséquent, ils considèrent la fusion comme précieuse. D’autres remettent encore en question le motif et la vision globale de Sestagalli pour la plate-forme.

Quoi qu’il en soit, la crypto SUSHI voit beaucoup de vert aujourd’hui. La proposition de Sestagalli et la réponse de la communauté prouvent qu’il existe un énorme intérêt pour l’avenir de la crypto SUSHI. En tant que tel, SUSHI augmente de plus de 12% jusqu’à présent aujourd’hui. Le volume des transactions est en hausse massive, les transactions de SUSHI ayant augmenté de 250% au cours des dernières 24 heures.

A la date de publication, Brenden Rearick n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.