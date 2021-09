Les prix des abonnements Hulu augmentent, et cela arrivera bientôt

En ce qui concerne les offres originales de Hulu, les derniers mois ont vu le début d’émissions de télévision comme Nine Perfect Strangers, MODOK, Reservation Dogs et Only Murders in the Building, ainsi que de nouvelles saisons d’émissions établies comme The Handmaid’s Tale et Solar Opposites. . Ensuite, sur le front des films, les amis de vacances dirigés par John Cena et Lil Rey Howery sont récemment sortis, et il est devenu le film original le plus regardé de Hulu en l’espace de trois jours, conduisant à une suite déjà éclairée. Avec beaucoup plus de contenu original en route, y compris Y: The Last Man, The Orville Season 3 et le remake de Hellraiser, il appartient à l’abonné individuel de déterminer si la distribution de Hulu vaut ce dollar supplémentaire chaque mois.