Les prix des avalanches (AVAX) atteignent un sommet de plusieurs mois, les taureaux peuvent-ils continuer à pousser jusqu’à 40 $ ? Crypto nouveaux médias

Le prix AVAX a augmenté de près de 120% cette semaine Le 50MA a maintenu le prix tout au long de la course Les taureaux doivent maintenant lutter contre une zone de résistance majeure

Niveaux de trading intrajournalier AVAX : Taux au comptant : 29,89 $ | Tendance : haussière | Volatilité : Élevée | Soutien : 29,29 $ | Résistance : 33,45 $

Le prix AVAX peut-il baisser de 40 $ ?

Le prix AVAX se consolidait dans un canal ascendant au cours des 3 dernières semaines avant que les taureaux ne sortent et ne poussent le prix au-dessus de la ligne de tendance supérieure. Depuis la rupture de la ligne de tendance, le prix AVAX a explosé pour atteindre des sommets de plusieurs mois. Alors que BTC s’est consolidé ces derniers jours, de nombreuses pièces alt ont eu la chance d’atteindre de nouveaux sommets qui n’avaient pas été vus depuis de nombreux mois.

Conseil général : Tant que BTC reste stable, les altcoins continueront de fonctionner. BTC et d’autres pièces à grande capitalisation ont ouvert la voie à une reprise du marché à grande échelle qui s’est produite depuis le 1er août.

En regardant le canal ascendant, nous pouvons voir à quel point la consolidation a été difficile, ce qui a permis au prix AVAX de devenir parabolique. Une fois que les taureaux ont réussi à sortir de la ligne de tendance supérieure, AVAX a été libéré et a augmenté de près de 80% en 2 jours. Au moment d’écrire ces lignes, le prix s’est arrêté dans une zone de résistance majeure trouvée entre 33,45 $ et 37,24 $.

Si les taureaux retrouvent leur force et se brisent et maintiennent cette zone, l’Avalanche connaîtra un autre pic. Nous pouvons nous attendre à ce que les prix atteignent l’objectif donné de 41,91 $ et potentiellement de 48,10 $.

Analyse des prix des avalanches : graphique AVAX/USDT sur 4 heures

Au moment de la rédaction, AVAX est pris en charge par un niveau de support majeur trouvé à 29,29 $. Dans le cas où les ours affirment leur domination et poussent le prix AVAX en dessous de ce support, nous devrions nous attendre à une baisse de -15% jusqu’au prochain support majeur de 24,47 $. Ce serait un scénario sain et rien d’anormal, car le prix d’AVAX a augmenté de près de 120% au cours de la semaine dernière. Le 50MA a maintenu les prix à la hausse depuis le début de la tendance haussière, nous pouvons donc nous attendre à ce que cela reste vrai. Tant que le prix est supérieur à 50MA, Avalanche est dans un état haussier pour potentiellement atteindre les prochaines cibles données.

En regardant le RSI stochastique, nous pouvons voir comment il a respecté une ligne de tendance au cours des derniers jours. Si la force ne parvient pas à maintenir cette tendance et se brise en dessous, nous devrions nous attendre à ce qu’un retracement similaire se produise sur le prix car il perdrait beaucoup de force dans sa position actuelle. Le RSI régulier semble également très similaire, car une ligne de tendance l’a soutenu tout au long du parcours dans le territoire de surachat. Toute cassure en dessous de cette tendance brisera la tendance haussière et entraînera une chute des prix vers les principaux supports donnés.

