Les prix des crypto-monnaies se remettent de la vente de vendredi aujourd’hui, Bitcoin, Ether, Solana, Polkadot et d’autres augmentent encore

La semaine a commencé avec une certaine reprise sur les marchés des crypto-monnaies quelques jours après que le régulateur chinois a intensifié une nouvelle répression.

Le vendredi 24 septembre, la banque centrale de Chine a annoncé que le commerce de crypto-monnaie et tous les services connexes, y compris l’exploitation minière de Bitcoin, sont illégaux. Ce fut une journée de négociation difficile sur les marchés des crypto-monnaies, car une nouvelle attaque de peur, d’incertitude et de doute (FUD) menée par la Chine a entraîné les marchés vers le bas.

Cependant, aujourd’hui, lundi 27 septembre, la plupart des crypto-monnaies sont dans le vert, avec la capitalisation boursière mondiale des crypto-monnaies à 1 944 milliards de dollars, soit une augmentation de 5,42% au cours de la dernière journée, tandis que le volume total du marché des crypto-monnaies au cours des dernières 24 heures est de 109,43 milliards de dollars. ce qui représente une augmentation de 23,26%.

En général, la plupart des crypto-monnaies se négocient fermement lundi, après s’être remises de la vente du disque en raison de la répression chinoise.

Au moment de la rédaction de cet article à 11h00 HE, Bitcoin est en hausse d’environ 5,23 %, s’échangeant à 43 848,98 $, après avoir chuté à un peu moins de 41 000 $ à la suite de l’annonce de vendredi. . L’éther, la deuxième plus grande crypto-monnaie, est en hausse de 11,55 % à 3 094,17 $, récupérant ses pertes de vendredi. Les prix de Cardano sont légèrement plus élevés, 2,62 % s’échangeant à 2,23 $ tandis que Polkadot s’échangeant à 29,56 $ en hausse de 3,40 %, et les performances d’autres crypto-monnaies se sont également améliorées telles que Binance Coin, XRP, Solana, Litecoin, Uniswap, Chainlink, Cosmos ATOM, Avalanche augmenté au cours des dernières 24 heures.

Pendant ce temps, Sam Bankman Fried, président de la plateforme de trading et de dérivés de crypto-monnaie au comptant d’un milliard de dollars FTX, a récemment exprimé son point de vue sur la nouvelle interdiction imposée par le gouvernement chinois. Dans une interview avec les médias CNBC, Bankman Fried a déclaré qu’il n’était pas “super surpris” par cette décision et a expliqué que certaines des fortes réactions initiales pouvaient être dues à la traduction “exagérée” du texte original et bien que les déclarations soient un choc, ils n’étaient “rien de nouveau”.

Selon CoinMarketCap, Ethereum (ETH) a rebondi encore plus fort que Bitcoin (BTC) car le principal altcoin est en hausse de 11,55% par rapport à son plus bas de vendredi de 2 881 $ et a maintenant bondi à 3 094,17 $. Ces gains surviennent après un rapport du géant de la banque d’investissement JPMorgan indiquant que les investisseurs institutionnels commencent à privilégier Ethereum alors qu’ils se détournent des contrats à terme Bitcoin. Les analystes de JPMorgan Bank ont ​​noté que les contrats à terme Bitcoin sur CME (Chicago Mercantile Exchange) se négociaient avec une décote sur le marché au comptant. “C’est un revers pour Bitcoin et le reflet de la faible demande des investisseurs institutionnels qui ont tendance à utiliser des contrats à terme CME réglementés pour s’exposer au bitcoin”, ont expliqué les analystes.

JP Morgan a déclaré qu’il y avait eu une “forte divergence de la demande” pour les produits Ethereum et a expliqué que le moteur de cette demande avait été le boom des secteurs des jetons non fongibles et de la finance décentralisée.

Un célèbre stratège et commerçant en cryptographie nommé « l’Immortel » identifie également certains des actifs cryptographiques susceptibles de connaître de nouveaux sommets historiques. Hier, dimanche 26 septembre, le commerçant anonyme a déclaré à ses abonnés que Cosmos (ATOM), un projet de cryptographie considéré comme “l’Internet des chaînes de blocs”, était sur le point de produire un nouveau record historique en suivant les traces d’un explosif. altcoin. Avalanche (AVAX).

« Dès le lancement, ATOM était l’un des meilleurs (entre autres, comme AVAX ou SOL). + 46% de rebond jusqu’à présent. J’espère qu’ATOM suivra AVAX et créera bientôt un nouvel ATH. ” A raconté le commerçant de crypto-monnaie.

Le stratège crypto prédit également que le réseau Oracle décentralisé Chainlink (LINK) lancera une augmentation de 66% après avoir réclamé un support clé à 24 $.

« Commerce facile. Envoyez LINK à 40 $ dès que possible », a déclaré le commerçant.

Le cryptanalyste pense également que Bitcoin se prépare à une forte augmentation qui effacera ses pertes de la semaine dernière.

« Je ne comprends pas… mais coupez un investissement en V si vous voulez. BTC va toujours à 100 000 $ », a-t-il déclaré.

