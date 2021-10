Les prix des denrées alimentaires au Royaume-Uni ont à nouveau augmenté – la liste complète des marques britanniques forçant une augmentation des coûts | Royaume-Uni | Nouvelles

Le PDG d’Unilever, Alan Jope, a déclaré : « Nous avons et continuerons de réagir dans toutes nos catégories et marchés, en prenant des mesures de tarification appropriées et en mettant en œuvre une série de mesures de productivité pour compenser l’augmentation des coûts.

« Nous continuons de nous attendre à ce que nous livrons conformément à notre objectif de marge d’environ stable pour l’ensemble de l’année. »

Graeme Pitkethly, directeur financier du groupe, a déclaré que l’entreprise connaissait des « défis logistiques » en Europe.

Il a déclaré : « Au Royaume-Uni et en Irlande, nous avons eu de nombreux défis à gérer et il y a eu beaucoup de travail de planification.

« Nous avons dû travailler dur avec la logistique pour assurer l’approvisionnement et la disponibilité des produits en rayon, où nous avons constaté une amélioration. »