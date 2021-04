Les prix des denrées alimentaires sont sur le point de monter en flèche parallèlement aux coûts du gaz et de l’électricité – RedState ⋆ .

Dans les semaines qui ont suivi l’éclosion de la pandémie COVID-19, les coûts de la plupart des produits alimentaires trouvés sur les étagères des épiceries américaines ont augmenté en raison des pénuries anticipées de ces articles qui pourraient résulter de problèmes de transport et de logistique qui ont suivi la fermeture de nombreux produits alimentaires. parties de l’économie. Il n’y avait pas tant de pénurie de produits sur les étagères qu’une interruption anticipée de la ligne d’approvisionnement de livraison «juste à temps» qui permet à ces produits de passer des processus aux grossistes, des grossistes aux distributeurs et des distributeurs aux détaillants. Au fur et à mesure que ces perturbations ont été résolues – ou ne se sont pas produites comme on le craignait dans de nombreux cas – les biens de consommation et les produits de base ont réapparu sur les tablettes des magasins sans grande différence par rapport aux prix pré-pandémiques.

Mais les cloches d’avertissement commencent à se faire entendre au sujet d’une autre pénurie imminente de biens de consommation et de denrées alimentaires de base, car les prix de gros de certaines matières premières utilisées dans une grande variété de préparations alimentaires ont fortement augmenté au cours des dernières semaines. Cette pression constante à la hausse sur les prix intervient à un moment où de nombreuses économies fragiles à travers le monde ne sont pas en mesure de faire face à une forte hausse du coût de la nourriture pour leurs populations.

La flambée des prix des matières premières a de vastes répercussions sur les ménages et les entreprises et menace une économie mondiale qui tente de se remettre des dégâts de la pandémie de coronavirus. Ils contribuent à alimenter l’inflation alimentaire, provoquant plus de douleur pour les familles qui sont déjà aux prises avec la pression financière due à la perte d’emplois ou de revenus. Pour les banques centrales, une flambée des prix à un moment de faible croissance crée un choix politique indésirable et pourrait limiter leur capacité à assouplir leur politique. “Il semble y avoir une sorte de force haussière derrière les prix au niveau international”, a déclaré Abdolreza Abbassian, économiste principal à l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture, dans une interview. «Les indications sont qu’il y a très peu de raisons de croire que les prix resteraient à ces niveaux. Il est plus probable qu’ils augmenteront davantage. Les difficultés sont toujours à venir. »

Mais au début de la pandémie, la hausse des coûts de certains produits alimentaires a été compensée par une forte baisse des prix de l’énergie qui résultait d’énormes réductions de la consommation d’énergie, les gens restant chez eux plutôt que de voyager.

Mais avec la flambée actuelle des prix de l’énergie, toute augmentation des coûts alimentaires dans les mois à venir sera comme verser de l’essence sur un feu – excusez le jeu de mots.

Les prix de l’essence ont bondi de plus de 9% au cours du mois dernier et on ne s’attend pas à ce qu’ils ralentissent de si tôt. Les prix de l’essence sont en hausse de 22,5% par rapport à l’année précédente et ont été le plus grand contributeur à une augmentation globale des biens et services dans le pays, selon l’indice des prix à la consommation du Bureau of Labor Statistics des États-Unis. Les prix du carburant ont entraîné une augmentation d’un mois du prix global des biens en mars, la plus élevée en près de 9 ans. Un récent rapport du gouvernement montre que les prix de l’essence devraient atteindre un sommet de trois ans cet été. Les prix à la pompe seront en moyenne de 2,78 $ le gallon – en hausse de 34% par rapport à 2020 – au cours des six prochains mois, selon l’Energy Information Administration (EIA).

Mais la hausse des prix des denrées alimentaires n’est pas uniquement due à une augmentation des coûts de production ou à une réduction de l’activité agricole. Une grande partie de la pression à la hausse sur les prix est la présence accrue d’un pays particulier sur le marché mondial avec beaucoup d’argent à dépenser – la Chine.

Les pics de récolte les plus récents font suite à des mois de hausses de prix alimentés par l’explosion de la demande d’importations en provenance de Chine. Les prix du maïs ont doublé l’année dernière, tandis que le soja a augmenté d’environ 80% et le blé de 30%. Avec la poursuite des achats de la Chine et une vague de conditions météorologiques défavorables menaçant les récoltes au Brésil et aux États-Unis, il y a peu de signes de répit. Les analystes, y compris ceux de Rabobank, Mintec et HSBC Global Research, voient tous un risque de prix encore plus élevés en conséquence, même s’il variera d’un marché à l’autre.

«En général, les gens voient cette inflation se poursuivre», a déclaré Tosin Jack, analyste chez Mintec, qui surveille les prix des matières premières. «La tendance se poursuivra pendant un certain temps et se traduira par des biens de consommation.»

Les Américains ont pu survivre financièrement pendant la majeure partie de l’année en raison, dans une certaine mesure, d’une bulle fournie par le gouvernement. Divers programmes de secours et de relance du COVID-19, combinés à des politiques de modification du marché telles que les moratoires d’expulsion et de forclusion, ont protégé les Américains de certaines des réalités financières les plus dures de la fermeture économique.

Mais ces coûts arriveront bientôt à échéance pour beaucoup. Il commence à ressembler à un triple coup dur pour les consommateurs américains – des coûts alimentaires plus élevés, des prix de l’énergie plus élevés et une journée de calcul pour devoir faire face à une douleur financière qui n’a été que retardée, pas éliminée, résultant de la arrêt économique.