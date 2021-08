Les prix des GPU repartent à la hausse, indiquant que les problèmes de stock ne vont nulle part

in

Une récente analyse de marché montre que le prix des meilleures cartes graphiques remonte après des mois de baisse, ce qui signifie que le marché pourrait ne pas être prêt à revenir à la normale de si tôt.

Les prix des cartes graphiques AMD et Nvidia analysés par 3DCenter montrent une augmentation d’environ 9 % pour les cartes Nvidia et d’environ 6 % pour AMD, ce qui place le prix moyen des cartes Nvidia à environ 59 % au-dessus du PDSF et d’environ 64 % pour les AMD.

C’est quand même bien mieux qu’il y a quelques mois. En mai, comme le souligne TechPowerUp, le prix moyen d’une carte Nvidia a atteint un sommet d’environ 304 % au-dessus du PDSF, les cartes AMD affichant une majoration de 202 % en moyenne.

Il semble que même si la répression du cryptomining en Chine a forcé la revente de nombreuses cartes minières, cela a contribué à faire baisser les prix, mais pas autant que nous l’aurions souhaité, car d’autres facteurs maintiennent une pression à la hausse sur les prix sur le marché des cartes graphiques.

Analyse: nous ne sommes pas encore presque sortis du bois sur les problèmes de carte graphique

Bien que la hausse des prix ne soit pas aussi ahurissante qu’elle l’était plus tôt cette année, cela indique que nous avons atteint pour le moment une sorte de plancher pour les prix des cartes graphiques, et les prix ne devraient qu’augmenter.

Avec les nouvelles de la semaine dernière selon lesquelles TSMC augmente le prix des plaquettes nouvellement fabriquées, même si les problèmes d’approvisionnement commencent à s’atténuer plus tard cette année, il ne suffira pas de ramener le prix de ces cartes suffisamment à leur PDSF d’origine si leur PDSF est bousculé en conséquence.

De plus, le boom du cryptomining semble être plus durable que ses critiques ne le pensaient, donc il ne va pas y avoir autant de relâchement de ce côté du rebord de si tôt.

Tout cela indique une pénurie de cartes graphiques plus prolongée que ce que nous espérions à l’origine et même lorsqu’elles arriveront ici, elles seront quand même plus chères. À ce stade, tout le monde peut deviner comment tout cela s’atténue.