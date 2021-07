Les prix des huiles alimentaires bondissent de 8% en quinze jours

Il y a également une augmentation de la demande d’huile de palme par le Népal et le Bangladesh en raison de la possibilité d’envoyer de l’huile raffinée en Inde sans droit de douane », a-t-il souligné.

Les prix des huiles alimentaires ont augmenté de près de 8 % dans tout le pays au cours des quinze derniers jours malgré la réduction des droits sur l’huile de palme importée. Les prix de détail des huiles de cuisson ont augmenté de 10 à 15 roupies par kg au cours de cette période.

Selon Sudhakar Desai, président de l’Association indienne des producteurs d’huile végétale, les prix mondiaux et nationaux ont augmenté de près de 8 % au cours des deux dernières semaines. « Il y a une demande accrue et supplémentaire d’huile de palme raffinée en provenance d’Inde après l’assouplissement des restrictions. Il y a également une augmentation de la demande d’huile de palme par le Népal et le Bangladesh en raison de la possibilité d’envoyer de l’huile raffinée en Inde sans droit de douane », a-t-il souligné.

Ce rallye se produit malgré la réduction de 10 % des taxes à l’exportation par l’Indonésie et la réduction des droits de 5 % par l’Inde, a-t-il déclaré. Il y a plusieurs raisons à l’augmentation de la demande d’huile comestible en Asie après la deuxième vague de Covid. Un pipeline épuisé qui doit être rempli et le temps sec dans la région du canola au Canada, entre autres facteurs mondiaux, ont également contribué à la hausse des prix.

Sandip Bajoria, directeur général de la société de courtage et de conseil Sunvin Group, a attribué la hausse des prix aux conditions du marché mondial. « À l’échelle mondiale, il y a eu des inquiétudes en raison des conditions météorologiques chaudes et sèches au Canada, au Brésil, en Argentine et aux États-Unis. Le Canada connaît des températures entre 45 et 48 degrés et il y a des rapports de destruction de la récolte de canola », a-t-il déclaré. « Le Brésil, l’Argentine et les États-Unis connaissent également un temps sec qui a affecté la récolte de soja. En Inde, le retard de la mousson a été une source de préoccupation », a-t-il déclaré.

Le nombre croissant de cas de Covid en Malaisie et en Indonésie a suscité des inquiétudes concernant la production de palmiers affectée par la pénurie de main-d’œuvre, a-t-il déclaré, ajoutant que cela avait entraîné une augmentation des prix internationaux de près de 100 $ la tonne au cours des deux dernières semaines, a expliqué Bajoria. . Les prix internationaux de l’huile de palme sont passés de 1 030 $ la tonne à 1 150 $ la tonne, les prix de l’huile de soja de 1 220 $ la tonne à 1 325 $ la tonne et les prix de l’huile de tournesol de 1 200 $ la tonne à 1 330 $ la tonne.

De retour au pays, le gouvernement a annoncé une réduction de 20 Rs par kg des prix des huiles alimentaires, mais comme l’Inde est un gros importateur à hauteur de 65 à 70 %, les facteurs internationaux affectent également les prix intérieurs. De plus, la dépréciation de la roupie a rendu les importations plus coûteuses. La situation devrait rester la même pendant au moins un mois, a déclaré Bajoria.

Atul Chaturvedi, président de la Solvent Extractors Association of India (SEA), a déclaré que la culture des graines oléagineuses dans le centre de l’Inde a été affectée en raison de pluies insuffisantes et que l’activité de plantation a souffert. « De plus, le prix de l’huile de palme brute à Mumbai a augmenté de 4,61 % en une semaine, de 9,66 % en un mois et de près de 72 % par rapport à il y a un an. L’huile de soja brute est également devenue plus chère d’environ 10 % au cours des quinze derniers jours », a-t-il souligné.

L’huile de soja raffinée en provenance du Népal fait déjà des ravages sur les marchés indiens car les producteurs nationaux ne sont pas en mesure de rivaliser. La SEA a exhorté le gouvernement à placer toutes les huiles raffinées dans la catégorie « restreinte » dans l’intérêt plus large des raffineurs nationaux d’huiles comestibles, a déclaré Chaturvedi.

“La hausse sans précédent des prix du tourteau de soja d’environ 36 000 Rs la tonne en novembre 2020 à 71 000 Rs la tonne en juillet 2021 est une source de détresse pour les aviculteurs, et par conséquent, l’association a approché le gouvernement pour autoriser l’importation de tourteau de soja, y compris GM. soja, jusqu’au 30 septembre pour refroidir les prix sur le marché intérieur », a-t-il déclaré.

