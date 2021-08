Les prix des jouets devraient augmenter à Noël, préviennent les experts du commerce de détail

in

Les jouets pour enfants font partie des articles susceptibles d’être plus chers à Noël // Les patrons de l’industrie mettent en garde contre la façon dont les hausses de prix « insensées » des tarifs d’expédition dans le monde « tuent » leur commerce // Maersk et Cosco ont été accusés d’être responsables du décuplement augmentations de prix observées cette année // Les détaillants ont prévenu que les retards se traduiraient également par un manque de stock dans les rayons pendant la période hivernale.

Le gouvernement doit faire de forcer les entreprises à réduire les coûts d’expédition pour les entreprises britanniques une “priorité absolue”, ont exhorté les dirigeants de l’industrie.

Les patrons des entreprises de jouets britanniques ont expliqué à quel point les hausses de prix « insensées » des tarifs d’expédition dans le monde « tuent » leur commerce et font monter le prix des produits et des cadeaux.

Les jouets pour enfants sont parmi les articles susceptibles d’être plus chers ce Noël.

Les patrons de l’industrie ont averti que la situation devrait s’aggraver l’année prochaine si Boris Johnson et son cabinet n’interviennent pas pour faire pression sur les compagnies maritimes afin qu’elles baissent leurs prix.

Les plus grandes compagnies maritimes du monde, telles que Maersk et Cosco, ont été accusées d’être responsables de la multiplication par dix des prix observée cette année.

« Nous sommes maintenant à huit ou neuf mois de ces hausses de prix. Si nous arrivons à ce point l’année prochaine, il n’y aura tout simplement pas d’argent à gagner », a déclaré le fondateur de la London Toy Company, Joel Bercowitz.

« C’est à ce moment-là que nous devons réfléchir à la façon dont nous procédons car nous ne pouvons pas apporter de marchandises et ne pas gagner d’argent. Nous avons nos propres factures à payer, du personnel à payer, et nous ne pouvons pas fonctionner ainsi plus longtemps.

« Il n’y a pas que nous, il y a tellement d’entreprises qui en sont déjà au point où elles ne peuvent plus se permettre de dépenser 18 000 dollars pour un seul conteneur maritime.

«Ce sont surtout les petites et moyennes entreprises que cela tue.»

Bercowitz a ajouté qu’avant la pandémie, son entreprise payait 1800 $ pour un conteneur, mais paie actuellement jusqu’à 19 000 $.

Le fondateur de Wow Toys, Nadim Ednan-Laperouse, a révélé qu’il payait jusqu’à 20 000 $ pour un conteneur et a déclaré que ses frais d’expédition au total avaient été multipliés par huit.

“Le gouvernement a beaucoup à faire en ce moment, mais cela doit être placé en tête de sa liste de priorités”, a poursuivi Bercowitz.

“Je pense que tout le monde est conscient que les choses ne peuvent pas continuer comme ça, c’est insensé et quelque chose doit céder.”

Ednan-Laperouse a déclaré : « Ces compagnies maritimes ont carte blanche, et c’est le public qui paiera à la fin.

“Il ne fait aucun doute que cela va causer un problème d’inflation au Royaume-Uni et dans d’autres pays du monde, et si les gouvernements ne mettent pas le pied à terre maintenant, il y aura beaucoup plus de douleur à venir en 2022.”

Les problèmes commenceraient dans les ports d’Extrême-Orient où il y a un manque de conteneurs d’expédition vides – une séquelle d’un arrêt mondial du commerce au plus fort de la pandémie de Covid-19.

Les entreprises doivent maintenant attendre des semaines pour qu’un conteneur soit disponible, puis ils sont vendus au plus offrant.

La congestion dans les ports britanniques, puis le manque de chauffeurs de poids lourds pour transporter les marchandises vers les entrepôts, entraînent de nouveaux retards.

Les détaillants ont averti que les retards signifieraient également un manque de stock sur les étagères au cours de la période hivernale.

Les dirigeants de l’industrie ont appelé le gouvernement à inclure les chauffeurs de poids lourds et les travailleurs portuaires sur la liste des travailleurs qualifiés afin de permettre aux Européens de travailler librement au Royaume-Uni et d’alléger le stress sur le système.

