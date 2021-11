Les prix des légumineuses restent stables malgré les fêtes de fin d’année

Les prix ont baissé de 8% à 10% par rapport aux niveaux d’août et sont restés stables pendant cette période festive. (Image représentative)

Malgré aucune annonce du Centre sur l’extension des limites de stock de légumineuses, les prix sont restés plus ou moins stables sur la plupart des marchés à travers le pays. Les meuniers, commerçants, stockistes et transformateurs ont décidé de suspendre leurs décisions d’achat malgré les fêtes de fin d’année.

Le gouvernement avait mis en place une limite de stock de légumineuses en vertu de la Loi sur les produits de base essentiels (ECA), qui était en vigueur jusqu’au 31 octobre, pour contrôler la hausse des prix. En vertu de cet arrêté, des limites de stock avaient été prescrites pour toutes les légumineuses, à l’exception du moong. Les limites de stock varient jusqu’à des montants différents pour différentes parties prenantes telles que les grossistes, les détaillants, les meuniers et les importateurs. Le Centre avait également conclu des mémorandums d’accord à long terme avec le Myanmar, le Malawi et le Mozambique pour l’importation de plus de 0,55 million de tonnes ™ de tur et d’urad.

Selon Bimal Kothari, vice-président de l’India Pulses & Grains Association, les interventions politiques du gouvernement pour autoriser l’importation de légumineuses clés sous licence générale ouverte jusqu’au 31 décembre ont donné des résultats positifs pour le consommateur indien. Il y a une crise de liquidité sur le marché, exerçant une pression à la baisse sur les prix, qui s’est maintenant stabilisée à l’avantage des consommateurs, a-t-il déclaré. Il s’attend à ce que le ratio de l’offre et de la demande reste équilibré et que les prix à la consommation restent stables. Alors que la principale saison des fêtes se terminera après Diwali, la saison des mariages qui débutera à la mi-novembre assurera également un prélèvement soutenu, a-t-il souligné.

Les prix ont baissé de 8% à 10% par rapport aux niveaux d’août et sont restés stables pendant cette période festive. Les prix du tur ont chuté de 6 Rs à 7 Rs par kg, tandis que les prix de l’urad et du masoor ont chuté de 5 Rs à 6 Rs par kg. Même avec chana, le commerce s’attendait à des pénuries mais cela ne s’est pas produit ; les prix sont restés à peu près ou un peu plus élevés que le MSP, a-t-il déclaré.

