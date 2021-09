Les prix des lingots chutent pour la troisième semaine consécutive suite aux discussions sur l’affaiblissement de la FED ; attendez-vous à ce que l’or se négocie latéralement

in

Les prix des matières premières se sont échangés avec des prix des lingots, les ventes au cours de la semaine ont plafonné à la hausse sur les rendements obligataires plus élevés. (Photo : REUTERS)

Par Tapan Patel

Les prix des matières premières se sont échangés avec des prix des lingots, les ventes au cours de la semaine ont plafonné à la hausse sur les rendements obligataires plus élevés. Les prix du pétrole brut ont continué à augmenter en raison de la crise de l’offre avec des perturbations de la production et une demande plus élevée. Les métaux de base négociés sont soutenus par une offre plus faible tout en plafonnant les gains sur la crise de la dette du géant immobilier chinois Evergrande.

Les prix de l’or se sont échangés faiblement, les prix de l’or au comptant au COMEX ont terminé à 0,22 % à 1750 $ l’once pour la semaine. Les contrats à terme sur l’or d’octobre sur MCX ont chuté et ont fini marginalement près de Rs. 45995 par 10 grammes pris en charge par la dépréciation de la roupie. La roupie au comptant a terminé en baisse de 0,26% par rapport au dollar pour la semaine. Les avoirs de l’ETF sur l’or ont connu des sorties de fonds alors que les avoirs des actions aurifères SPDR ont diminué à 993 tonnes par rapport aux 1002 tonnes de la semaine précédente. Les données de la CFTC ont montré que les gestionnaires de fonds ont diminué leurs positions longues nettes de 25801 lots la semaine dernière.

Les prix de l’argent sont restés stables, les prix au comptant de l’argent au COMEX ont terminé en hausse marginale à 22,42 $ l’once pour la semaine. Les contrats à terme sur MCX Silver de septembre ont terminé à plat près de Rs. 59955 par KG pour la semaine. Les prix de l’argent ont surperformé l’or au cours de la semaine avec des achats à partir des niveaux de support et des métaux industriels fermes face aux inquiétudes concernant la baisse de l’offre. Les données de la CFTC ont montré que les gestionnaires de fonds ont diminué leurs positions longues nettes de 13178 lots la semaine dernière.

Les prix des lingots sont restés fluctuants, signalant une troisième baisse hebdomadaire consécutive en raison de la nervosité de la FED. Les métaux précieux se sont échangés à la hausse en début de semaine en raison de la crise de la dette du marché immobilier chinois, qui a suscité des inquiétudes quant à la reprise économique. Les prix des lingots se sont négociés sous pression, éliminant les gains avec la remontée des rendements obligataires américains après la réunion du FOMC américain. La FED américaine a annoncé qu’elle lèverait les mesures de relance pandémique d’ici la mi-2022 et augmenterait les taux d’intérêt directeurs d’ici la fin de 2022. L’indice du dollar a augmenté de 0,14% à 93,33 pour la semaine tandis que les rendements des bons du Trésor américain à 10 ans ont augmenté à 1,45% au cours de la semaine, réduisant la demande. pour les actifs refuges. Cependant, le président de la Fed américaine a réitéré les inquiétudes liées à l’inflation alors que l’inflation tendait au-dessus de l’objectif de la Fed de 2% par an.

Nous nous attendons à ce que les prix de l’or se négocient latéralement à la baisse au cours de la semaine à venir avec une résistance de l’or au comptant du COMEX à 1790 $ l’once et un support à 1680 $ l’once. Chez MCX, les prix de l’or d’octobre ont une résistance à court terme à Rs. 46600 par 10 grammes et support à Rs. 45500 par 10 grammes. Le spot d’argent du COMEX a une résistance à court terme à 23,60 $ l’once avec un support à 21,50 $ l’once. MCX Silver December a une résistance importante à Rs. 63000 par KG et support à Rs. 58000 par KG.

(Tapan Patel est analyste principal (matières premières) chez HDFC Securities. Les opinions exprimées sont celles de l’auteur. Veuillez consulter votre conseiller financier avant d’investir.)

Obtenez les cours des actions en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.