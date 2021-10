Les prix des logements au Royaume-Uni montent en flèche dans tous les domaines alors que la demande augmente

La maison moyenne vaut maintenant environ 25 000 £ de plus que l’année dernière, car les prix des maisons au Royaume-Uni ont augmenté. Malgré la fin du congé des droits de timbre, pourquoi la demande immobilière est-elle toujours aussi forte ?

L’indice des prix des maisons de Rightmove de ce mois-ci a marqué une occasion capitale pour le marché. Les prix des logements au Royaume-Uni ont augmenté dans toutes les régions et dans tous les secteurs du marché (tels que les premiers acheteurs et les déménageurs), dans ce que le portail immobilier a qualifié de « maison complète ». C’est la première fois que cela se produit depuis la pré-crise financière de mars 2007.

Les résultats montrent également la plus forte hausse mensuelle des prix de l’immobilier depuis octobre 2015. Le prix moyen des maisons mises sur le marché était de 1,8 % (+ 5 983 £) plus élevé en octobre qu’en septembre. Le prix demandé moyen ce mois-ci, selon Rightmove, était de 344 445 £, ce qui est également 6,5% plus élevé qu’à la même époque l’an dernier.

Mis à part les prix des logements au Royaume-Uni, les données de Rightmove démontrent également un appétit toujours fort pour l’immobilier. Les chiffres des ventes ont augmenté de 15,2 % en septembre par rapport à ce qui est décrit comme un « marché normal » en 2019 avant la pandémie. Il y avait également plus de nouvelles propriétés mises sur le marché en septembre par rapport aux mois d’été.

Est-ce le bon moment pour acheter ?

Selon l’indice, les solides fondamentaux du marché immobilier actuel signifient qu’il existe une fenêtre d’opportunité idéale pour acheter.

Les taux d’intérêt hypothécaires restent à un niveau historiquement bas, bien que beaucoup s’attendent à ce que les taux augmentent dans un avenir relativement proche. Le taux de base de la Banque d’Angleterre s’est maintenu à 0,1% depuis mars 2020. Les prêteurs sont également « désireux de prêter » alors que le marché reste compétitif. Cela s’accompagne d’une forte croissance de l’emploi et des salaires à mesure que l’économie se redresse, de sorte que les acheteurs trouveront le bon moment pour obtenir un emprunt sur une propriété.

Selon Tim Bannister, directeur des données immobilières de Rightmove, 2021 a été l’année du « pouvoir acheteur ». La concurrence pour l’immobilier a été féroce car les niveaux de stock sont restés bas. Cela signifie que ceux qui sont en mesure de procéder rapidement, que ce soit avec une hypothèque prête ou des liquidités en banque, ont été placés plus haut dans l’ordre hiérarchique.

« Alors que les stocks disponibles à la vente sont encore proches de leurs plus bas records, il y a des signes que cela a cessé de baisser et est

se stabilise ce mois-ci, donc un nouveau choix frais se développe lentement », ajoute-t-il. À l’approche de Noël, lorsque l’activité s’arrête traditionnellement, certains acheteurs déterminés peuvent constater que la concurrence s’est ralentie et qu’il est plus facile de conclure un accord.

Prix ​​de l’immobilier au Royaume-Uni : que disent les autres indices ?

Comme nous le soulignons toujours, les indices mensuels des prix des logements sont une excellente indication des tendances du marché, mais doivent toujours être pris à la légère car ils peuvent fluctuer. Il est plus efficace d’avoir une vue d’ensemble et d’observer les tendances sur une plus longue période.

À titre de comparaison, l’Office for National Statistics vient également de publier son indice des prix des logements au Royaume-Uni pour le mois. L’ONS utilise les chiffres des ventes pour former son indice, tandis que Rightmove utilise les prix demandés. Bien que les deux soient des méthodes valides, il est important de noter leurs différences.

Dans l’indice des prix des logements d’octobre de l’ONS, les prix de vente ont augmenté d’un énorme 10,9% au cours des 12 mois précédant août. Il met actuellement le prix moyen de l’immobilier au Royaume-Uni à 264 000 £. En Angleterre plus précisément, ce chiffre est désormais de 281 000 £.

Le congé des droits de timbre a joué un grand rôle dans le dynamisme des prix, même si l’appétit était toujours fort alors même que l’allégement fiscal prenait fin.

Iain McKenzie, directeur général de la Guild of Property Professionals, a déclaré: «Le nombre de propriétés disponibles à l’achat a commencé à diminuer après le premier verrouillage et cette tendance devrait se poursuivre alors que la demande reste élevée.

« Tout comme la fin du congé des droits de timbre a motivé une frénésie d’achat, les prévisions de hausses imminentes des taux hypothécaires sont également susceptibles d’inciter les acheteurs. »

Bien que la hausse des taux d’intérêt hypothécaires aurait bien sûr un impact important sur de nombreux acheteurs, elle n’affectera pas tout le monde. Les acheteurs au comptant seront toujours libres de faire leur choix sur le marché sans être affectés par les variations des taux d’intérêt. Cependant, ce sera une incitation pour de nombreux investisseurs et acheteurs de maison à acheter leur prochaine propriété le plus tôt possible.