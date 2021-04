Les prix des logements sont hors de contrôle. La facture d’infrastructure de Biden peut-elle changer cela?

Une douzaine de pages dans la fiche d’information du plan d’infrastructure du président Joe Biden, il marque un changement croissant dans l’orthodoxie démocrate et un nouveau plan de réforme du zonage:

Éliminer le zonage d’exclusion et les politiques d’utilisation des terres nuisibles. Pendant des décennies, les lois de zonage d’exclusion – comme la taille minimale des terrains, les exigences de stationnement obligatoires et les interdictions de logements multifamiliaux – ont gonflé les coûts de logement et de construction et ont exclu les familles des zones offrant plus de possibilités. Le président Biden appelle le Congrès à adopter un nouveau programme de subventions innovant et compétitif qui attribue un financement flexible et attrayant aux juridictions qui prennent des mesures concrètes pour éliminer ces obstacles inutiles à la production de logements abordables.

Vous seriez pardonné si vos yeux étaient vitrés sur les «dimensions minimales des terrains» et les «conditions de stationnement obligatoires», mais ce paragraphe reconnaît que les règles locales apparemment banales qui régissent ce qui et où les maisons peuvent être construites ont eu des effets dévastateurs sur le peuple américain.

Au cours de la dernière année, le marché du logement a mis à nu les inconvénients de ces règles. Alors que les taux hypothécaires atteignaient un creux, les futurs propriétaires ont inondé le marché pour découvrir qu’ils se disputaient pour des restes. Les histoires abondent de ces gens qui poussent désespérément des offres tout en espèces bien au-dessus du prix demandé aux vendeurs et font de plus en plus d’offres sur des maisons à vue. Les locataires à revenu moyen et faible ont regardé de côté, leurs espoirs d’accession à la propriété se sont démentis alors qu’ils dépensaient des proportions dangereusement élevées de leurs revenus pour le loyer. Cette frénésie conduit beaucoup à une question simple: où sont toutes les maisons?

Alors que la pandémie et les faibles taux d’intérêt ont certainement joué un rôle important, le problème de l’offre de logements aux États-Unis dure depuis longtemps.

«Même au début de la pandémie, il y avait une pénurie de maisons à vendre», a déclaré à Vox l’économiste en chef de Redfin, Daryl Fairweather. «De 2010 à 2019, [we] avait le plus petit nombre de maisons construites que dans n’importe quelle décennie depuis les années 1960. »

Les restrictions telles que la taille minimale des lots, les exigences de stationnement obligatoires et d’autres interdictions sur les logements multifamiliaux auxquels le plan de Biden fait référence ont pour effet de réduire l’offre de logements. Par exemple, s’il existe une exigence selon laquelle un promoteur doit fournir deux espaces de stationnement pour chaque unité, cela garantit qu’il doit réserver un terrain pour le stationnement qui aurait autrement pu être utilisé pour construire plus de maisons. Souvent, cela conduit les développeurs à construire moins d’unités – et plus chères à cela.

Selon l’Urban Institute, à la fin de 2020, il ne restait plus que 2,5 mois de logements, ce qui signifie que «au rythme actuel des ventes, l’inventaire des maisons dans tout le pays sera épuisé».

L’effet économique de ces règles a été bien documenté. Dans une étude réalisée en 2015 par l’économiste Chang-Tai Hsieh de l’Université de Chicago et l’économiste Enrico Moretti de l’UC Berkeley, les chercheurs constatent que, parce que les zones métropolitaines ont rendu prohibitif le coût pour les Américains à revenu moyen et faible de migrer vers des zones à haute productivité, l’économie globale des États-Unis la croissance a été réduite de plus de 50 pour cent de 1964 à 2009.

Ces règles sont également le résultat de désirs explicitement racistes d’empêcher l’intégration des quartiers blancs. Maintenant, ils fonctionnent comme des divisions de classe claires, garantissant que les Américains les moins aisés sont essentiellement empêchés de trouver des espaces de vie abordables dans des régions à forte demande avec de bons emplois.

Alors que le président Barack Obama a fait des ouvertures à la fin de son deuxième mandat en faveur d’une réponse fédérale à ces règles (notamment avec la mise en œuvre de la règle Affirmativement en faveur d’un logement équitable), Biden propose quelque chose de nouveau: un programme de subventions compétitif pour les localités qui abrogent ces règles.

Le président américain Joe Biden prend la parole à Pittsburgh, en Pennsylvanie, le 31 mars 2021, pour dévoiler un plan d’infrastructure de 2 billions de dollars visant à moderniser le réseau de transport en ruine des États-Unis, à créer des millions d’emplois et à permettre au pays de «surpasser» la Chine .Jim Watson / .

Le plan «purement carotte et ne pas coller» de Biden pour la réforme du zonage fédéral

En 2009, dans le cadre de l’American Recovery and Reinvestment Act, Obama a annoncé une subvention concurrentielle de 4,35 milliards de dollars à attribuer par le ministère de l’Éducation. L’objectif, selon un rapport du Center for American Progress, était de «lancer des réformes clés de l’éducation dans les États et les districts». En 2012, 40 États et DC avaient demandé le financement.

Le rapport a révélé que la conception de l’initiative «a remporté des victoires importantes avant même que l’argent ne soit attribué». En effet, les États se faisaient concurrence pour remporter la subvention, ce qui a conduit plus de 25 d’entre eux à réformer leurs politiques éducatives avant la compétition.

Un peu plus d’une décennie plus tard, Biden a un plan similaire pour la réforme du zonage. Le plan du président est d’allouer 5 milliards de dollars à un nouveau programme de subventions compétitif qui «accorde un financement flexible et attrayant aux juridictions qui prennent des mesures concrètes pour éliminer ces obstacles inutiles à la production de logements abordables.

«C’est une nouvelle approche. C’est finalement un processus pour inciter les communautés à mettre fin au zonage d’exclusion qui est purement carotte et non bâton », a déclaré un responsable de l’administration à Vox. «Les villes doivent démontrer qu’elles suppriment certaines de leurs exigences de zonage d’exclusion, puis elles pourront accéder à ce pot d’argent séparé pour tout ce qu’elles veulent en faire – les transports, les parcs, les écoles.»

Le Département du logement et du développement urbain serait chargé d’administrer le financement. Bien que les détails changent encore, l’idée générale est que les localités pourraient demander ce financement en montrant qu’elles suppriment les exigences existantes telles que les restrictions de hauteur et les interdictions sur les duplex et les quadruplex.

Marcia Fudge, secrétaire américaine au logement et au développement urbain, prend la parole lors d’une conférence de presse à la Maison Blanche le 18 mars 2021.Michael Reynolds / .

À certains égards, modéliser la réforme du zonage de la même manière que la réforme de l’éducation a du sens – les deux ont été désignés comme des problèmes locaux, et une grande partie de l’infrastructure pour la réforme directe existe au niveau local. Mais un programme qui est «purement carotte» ne peut faire grand-chose que si le gouvernement fédéral ne fait pas manger aux localités leurs légumes.

L’abondance du logement n’est pas un objectif universel

La façon dont le programme est conçu est très importante pour son impact. Mais quelle que soit la conception, les incitations ne peuvent pas faire grand-chose en ce qui concerne les localités qui protègent farouchement leurs ordonnances de zonage.

Emily Hamilton, chercheuse senior et directrice du projet Urbanity au Mercatus Center, a déjà soutenu un programme de «course vers le haut».

Un programme efficace devrait être structuré comme une «course vers le sommet» qui récompense les localités en fonction de ce qu’elles font pour permettre la construction de logements plus abordables et plus abordables. – Emily Hamilton (@ebwhamilton) 19 novembre 2020

«En général, je suis plus optimiste quant aux efforts déployés par l’État ou au niveau local pour réformer le zonage», a déclaré Hamilton à Vox. «Tout type de programme de subvention ne sera pas aussi attrayant pour les juridictions les plus riches et les plus exclusives.» Cependant, elle a ajouté que la Maison Blanche et le Congrès attirant l’attention sur cette question étaient «très importants».

Hamilton espère que le programme sera axé sur les résultats plutôt que sur les localités montrant simplement qu’elles ont changé leurs lois de zonage.

«Parfois, lorsque les localités se concentrent uniquement sur la modification de leurs ordonnances de zonage, en ajoutant quelque chose comme la possibilité pour les propriétaires de construire des unités d’habitation accessoires, cela ne se traduit pas toujours par des unités d’habitation accessoires (ADU)», a-t-elle expliqué.

Même si une juridiction légalisait les UDA (petits logements détachés sur des propriétés existantes, comme un garage converti, un appartement au sous-sol ou une petite maison dans la cour arrière), elle pourrait promulguer des minimums de stationnement qui nécessitent deux places de stationnement par structure – en fait ce qui rend extrêmement improbable quiconque construirait réellement ce genre d’habitation.

Jason Furman, qui a présidé le Conseil des conseillers économiques sous Obama, n’est pas d’accord avec une approche basée sur les résultats.

«Le problème avec les résultats est qu’ils sont en partie une fonction de la politique et en partie une fonction de tout un tas de choses qui échappent au contrôle des décideurs politiques et que les résultats peuvent se produire des années plus tard. Je préfère donc que vous, en tant que gouverneur ou maire, sachez ce que vous devez faire pour obtenir cet argent. il expliqua. «Dire que vous pourriez obtenir de l’argent dans cinq ans et que vous l’obteniez ou non dépend en partie de vos actions, mais aussi en partie de toutes sortes de facteurs indépendants de votre volonté. Je pense que cela diminue considérablement l’incitation. »

Il est difficile de voir une proposition de course au sommet faire une brèche dans les juridictions les plus exclusives où le manque de logement est le plus prononcé. Contrairement à la réforme de l’éducation, où les gens sont généralement d’accord sur le résultat (enfants mieux éduqués) même s’ils ne sont pas d’accord avec les méthodes, avec la réforme du zonage, il y a beaucoup de juridictions qui ne veulent pas le même résultat (logements abondants) L’administration de Biden et les futurs résidents le font.

Furman a noté ces obstacles, ajoutant: « La raison pour laquelle nous avons ces règles n’est pas parce que les gens ne savent pas ce qu’ils font, c’est parce qu’un sous-ensemble de personnes savent exactement ce qu’ils font. »

De nombreuses juridictions sont parfaitement conscientes que leurs politiques réduisent nécessairement le nombre de logements disponibles, faisant ainsi grimper le prix des logements et des loyers pour tout le monde. Ils les maintiennent en place parce que certains résidents existants sont soit prêts à payer par le nez si cela signifie garder leur «caractère de quartier» intact, soit ignorent les compromis d’un développement à faible densité.

L’un des aspects les plus importants du programme d’infrastructure de Biden pourrait être la capacité d’influencer les décideurs démocrates et les opinions des électeurs sur la manière dont leurs règles de zonage locales entrent en conflit avec la croissance économique et l’égalité des chances. Des endroits comme New York et la région de la baie, avec les plus grands gains à réaliser dans la réforme du zonage, sont majoritairement démocrates; demander au chef de votre parti de tracer une ligne claire sur sa position n’est pas une mince affaire.