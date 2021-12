Les prix des matières premières agricoles se refroidissent après l’interdiction de Sebi sur les contrats à terme

Sebi a suspendu lundi la négociation de contrats à terme et d’options pendant un an sur le chana, les graines de moutarde, l’huile de palme brute, le moong, le paddy (basmati), le blé et le soja et ses dérivés.

La suspension des échanges de contrats à terme et d’options sur certains produits agricoles a non seulement entraîné une baisse des prix, mais également une réduction des stocks des commerçants, qui affirment que le flux des importations ralentira car ils ne disposent pas d’une plate-forme de couverture.

Sandeep Bajoria, directeur général de Sunvin Group, une société de courtage d’huiles végétales, a déclaré que la suspension empêcherait les importateurs et les commerçants d’huiles comestibles de faire des affaires, car ils utilisent largement les bourses nationales pour couvrir leurs risques. « La découverte des prix va également être très difficile, mais comme ils (le gouvernement) sont tellement inquiets à ce sujet, nous ne pouvons que demander au gouvernement de revoir cette décision d’ici mars 2022 », a-t-il déclaré.

« Nous sommes convaincus que les prix baisseront d’ici mars en raison de la récolte exceptionnelle de moutarde et de colza. Les prix du soja et de l’huile de palme importés pour les expéditions de décembre à mars sont inférieurs de 100 $ à ceux d’aujourd’hui. Cela indique que les prix de gros du soja et de l’huile de palme chuteront de 12 à 14 Rs par kg d’ici mars et que l’huile de colza et de moutarde baissera de 25 Rs par kg d’ici mars. Nous demandons donc au gouvernement de revoir la position d’ici mars. Si les prix baissent comme nous le disons, ils peuvent alors rétablir le commerce futur », a-t-il déclaré. Bajoria a estimé que l’interdiction entraînera des commerçants qui achèteront moins parce qu’ils ne peuvent pas se couvrir et qu’ils maintiendront donc un faible inventaire, ce qui est également contre-productif.

Manoj Agrawal, MD, Maharashtra Oil Extractions, a déclaré que les prix du pétrole étaient revenus à des niveaux élevés auparavant depuis que la Malaisie et l’Indonésie ont augmenté leurs taux. Si un importateur ne peut pas se couvrir, ses importations seront affectées et son entreprise ne pourra plus couvrir le soja sur les bourses de matières premières après avoir acheté du soja aux agriculteurs. « Cette étape peut se retourner contre eux puisque les commerçants ne seront pas en mesure d’importer régulièrement. Les prix du pétrole sont décidés en fonction de facteurs internationaux, a-t-il souligné. Les transformateurs régionaux qui achètent des récoltes aux agriculteurs en ressentiront également les effets car ils sont privés de ventes anticipées par le biais de contrats à terme.

« Si le gouvernement veut protéger les consommateurs, il aurait pu utiliser la voie du système de distribution publique pour aider les sections les plus faibles en n’imposant pas de droits sur ces importations. Cette étape, cependant, a été bonne pour le soja car certains acteurs importants étaient impliqués dans des activités spéculatives », a déclaré Agrawal.

Nitin Kalantri, un commerçant de légumineuses basé à Latur, a déclaré que cela entraînerait une diminution des stocks des stockistes et des commerçants, ce qui, à son tour, nuira aux agriculteurs. Si les opérations sont réduites, il sera difficile pour les agriculteurs de trouver des acheteurs. Les prix du soja ont chuté de 400 roupies le quintal après que cette mesure a été prise, a-t-il déclaré, ajoutant que le gouvernement envoie un message clair selon lequel il ne tolérera pas que les prix deviennent incontrôlables.

Les prix du soja ont chuté de près de 400 Rs le quintal suite à la suspension des échanges à terme. Le prix moyen du soja sur le marché à terme était de 6 350 Rs le quintal il y a deux jours, mais il est maintenant tombé à 5 950 Rs. Les prix du soja sur le marché de Latur sont passés de Rs 6 400 à Rs 6 000 le quintal.

