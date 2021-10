Les prix des pièces Baby Doge s’échauffent alors que la frénésie Pupcoin continue

Vous n’avez pas besoin de lire trop de gros titres pour savoir que nous sommes au milieu d’une frénésie de pupcoin qui a fini par dominer les cercles d’investissement au cours de 2021. Le printemps a apporté la montée de Dogecoin (CCC :DOGE-USD) et bien que se précipite Shiba Inu (CCC :SHIB-USD) et nouveau venu Floki Inu (CCC :FLOKI-USD) ont récemment dépassé la plupart des couvertures de jetons cryptographiques, une autre émanation de Dogecoin a également connu une forte augmentation. Monnaie Bébé Doge (CCC :BABYDOGE-USD) les prix montent et les investisseurs qui ont pris des positions longues début septembre apprécient le voyage.

Source : Shutterstock

Les prix des pièces Baby Doge sont en hausse

Quelle a été la récente trajectoire des prix de Baby Doge ?

Bref, ça s’est plutôt bien passé. Au moment d’écrire ces lignes, les prix ont augmenté de 3,9% pour l’heure, de près de 10% pour la journée et de plus de 105% pour la semaine. Ses gains pour le mois sont même impressionnants, dépassant les 150%. C’est peut-être la version chiot de cet engouement, mais il est prouvé qu’en ce qui concerne les jetons inspirés des chiens, il peut chasser.

Il convient de noter, cependant, que Baby Doge et Dogecoin sont fondamentalement différents. Brenden Rearick d’InvestorPlace a creusé exactement cela, soulignant leurs styles de croissance distinctement différents.

Comme il le note, « BabyDoge est quelque chose avec un potentiel d’hypercroissance ; un tweet d’Elon Musk peut élever votre portefeuille de près de 90 %. Dogecoin est quelque chose avec un potentiel pour une utilisation future légitime; vous pourriez un jour utiliser Dogecoin pour faire vos courses. Ils peuvent avoir des noms similaires, ils peuvent marcher avec une jambe de force similaire. Mais rassurez-vous, ce sont deux crypto-monnaies très différentes.

Ce que disent les critiques

Ces gains récents des prix des Baby Doge Coin sont impressionnants, comme ceux que nous avons vus au cours de l’été. Cela ne signifie pas pour autant que Baby Doge n’a pas ses critiques. Au contraire, certains analystes ont rapidement souligné son manque de potentiel de croissance durable, affirmant que ses utilités sont trop limitées.

En juillet 2021, l’analyste d’InvestorPlace, Luke Lango, a pris un coup bien calculé chez Baby Doge. Dans ses mots, « Dans un monde où la technologie et la créativité peuvent unir leurs forces et avoir un impact positif et durable sur le monde, Baby Doge Coin a choisi de n’utiliser aucun jus créatif et de créer quelque chose de technologiquement peu impressionnant. »

Peu de temps après, le contributeur Joel Baglole a accusé Baby Doge de « soulever plus de questions qu’il n’en a répondu ». Il a ajouté que « Avec plusieurs crypto-monnaies plus légitimes telles que Bitcoin (CCC :BTC-USD) et Ethereum (CCC :ETH-USD) disponible pour les investisseurs à l’achat, il n’y a aucune raison réelle de risquer de l’argent sur Dogecoin [or Baby Doge]. «

Quelle est la prochaine étape pour Baby Doge ?

Ni Lango ni Baglole n’ont discuté jusqu’à présent de la flambée des prix des pièces Baby Doge. L’analyste des marchés d’InvestorPlace, Thomas Yeung, l’a nommé plus récemment dans le cadre de la récente résurgence de l’altcoin.

La frénésie du pupcoin a été imprévisible, mais ce n’est pas encore fini. Et vu d’ici, ça ne fait peut-être que commencer. Les communautés d’investissement dans les médias sociaux sont plus qu’heureuses de faire leur part pour maintenir le buzz autour de ces cryptos. Les prix de Baby Doge Coin sont élevés en ce moment et quelles que soient les limitations pouvant affecter le potentiel de croissance à long terme, cela vaut absolument la peine d’être surveillé.

A la date de publication, Samuel O’Brient n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.