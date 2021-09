Les prix des smartphones pourraient grimper en 2022 en raison de chipsets plus chers

Robert Triggs / Autorité Android

TL;DR

Des prix de production plus élevés pourraient encore aggraver la pénurie mondiale de chipsets d’ici 2022. Selon un nouveau rapport, les fabricants de puces augmenteront les frais de fabrication l’année prochaine, ce qui entraînera des chipsets et des appareils plus coûteux qui les utilisent. Cela pourrait signifier que les smartphones, les ordinateurs et autres appareils électroniques pourraient coûter plus cher à l’avenir.

La pénurie mondiale de chipsets a eu un impact profond en 2021, certains OEM ayant du mal à répondre à la demande à la suite de la pandémie. Mais cette crise pourrait s’aggraver, notamment pour les consommateurs. Un nouveau rapport suggère que les chipsets, donc les smartphones, pourraient être encore aggravés par des prix plus élevés à mesure que l’augmentation des frais de production entrera en vigueur l’année prochaine.

Selon un rapport de Nikkei Asia, la société taïwanaise de semi-conducteurs TSMC – le fabricant de chipsets utilisés par Apple, Qualcomm et Nvidia – devrait augmenter ses frais de production jusqu’à 20 % en 2022. Cette augmentation serait due à plusieurs facteurs, de la demande et de la logistique écrasantes à la course pour des processus de fabrication plus petits. Ces pressions sont également ressenties par d’autres fabricants de puces.

Le rapport suggère également que les coûts des ventes de Qualcomm et MediaTek ont ​​gonflé de 60% et 64% entre octobre 2020 et juin 2021. Ce coût gonflé, parallèlement à la pénurie, aura probablement un effet d’entraînement pour les consommateurs, qui pourraient devoir débourser. encore plus pour l’électronique. Les entreprises de smartphones et d’ordinateurs qui dépendent des produits de ces sociétés de chipsets devront probablement augmenter leurs coûts pour récupérer leurs pertes.

Des prix plus élevés, plus de produits phares

La flambée des prix pourrait également affecter les gammes de produits des fabricants de smartphones. Nikkei, citant un analyste de Counterpoint, suggère que les entreprises pourraient lancer davantage de produits haut de gamme pour compenser leurs pertes. Cela signifierait moins de nouveaux appareils de milieu et de bas de gamme disponibles pour les consommateurs à budget limité.

Fait intéressant, l’augmentation des prix des smartphones n’a pas été un sujet brûlant en 2021 comme par le passé. Les goûts de Samsung ont en fait baissé le prix de certains de ses produits phares cette année par rapport à la précédente. La série Galaxy S20 a commencé à 999 $ aux États-Unis, tandis que le Galaxy S21 est arrivé à 799 $. Il est possible que le Galaxy S22 ne poursuive pas cette tendance. Notamment, Google a également confirmé que son prochain Pixel 6 Pro serait « cher ».

On ne sait pas dans quelle mesure la hausse des coûts des chipsets aura un impact sur les prix des smartphones ou si les OEM seraient prêts à prendre un coup plus important pour protéger les consommateurs. Néanmoins, vous comptez peut-être quelques centimes de plus pour vous permettre ce nouveau produit phare en 2022.