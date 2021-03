Les prix des téléphones Xiaomi pourraient augmenter en raison de la pénurie mondiale de puces

Lors d’un appel sur les résultats, le président de Xiaomi, Wang Xiang, a déclaré que les prix de Xiaomi pourraient augmenter bientôt.Les augmentations de prix potentielles seraient le résultat direct de la pénurie mondiale de puces.Xiaomi n’a pas dit quand cela pourrait se produire, mais l’idée est officiellement sur la table .

Grâce à une myriade de facteurs, il y a actuellement une pénurie mondiale de puces. La pénurie touche toutes les industries, y compris les smartphones, les ordinateurs, les systèmes de jeu et même les automobiles. C’est l’une des nombreuses raisons pour lesquelles il est si difficile d’obtenir une PlayStation 5, une Xbox Series X / S ou un nouveau GPU Nvidia.

Malheureusement, il semble que certains prix des smartphones pourraient augmenter en raison de cette pénurie. Lors d’un appel pour discuter des résultats du quatrième trimestre de son entreprise (via .), le président de Xiaomi, Wang Xiang, l’a suggéré. Bien qu’il n’ait pas carrément dit que les prix de Xiaomi augmenteraient certainement, l’idée est absolument sur la table.

En rapport: Guide de l’acheteur Xiaomi: tout ce que vous devez savoir

«Nous continuerons d’optimiser les coûts de nos périphériques matériels, c’est certain», a-t-il déclaré. «Pour être honnête, nous ferons de notre mieux pour offrir le meilleur prix possible aux consommateurs. Mais parfois, il se peut que nous devions répercuter une partie de l’augmentation des coûts sur le consommateur dans différents cas. »

En raison de la pénurie mondiale, les coûts de création de smartphones augmentent. Xiaomi peut absorber certains de ces coûts pour éviter que les prix à la consommation n’aient besoin d’augmenter pour compenser. Cependant, il y a des limites évidentes à ce que Xiaomi peut faire, en particulier si l’on considère que les marges bénéficiaires matérielles de l’entreprise sont déjà minces.

Qu’est-ce que cela signifie pour toi? Malheureusement, cela signifie qu’un prochain téléphone Xiaomi que vous vous attendiez à atterrir à un certain prix pourrait atterrir à un prix plus élevé que vous ne l’auriez espéré. À ce stade, tout le monde peut deviner à quel point les prix Xiaomi pourraient augmenter et combien de temps ces augmentations pourraient durer.

En attendant, les deux derniers téléphones Poco (une filiale de Xiaomi) ont atterri à des coûts très raisonnables.