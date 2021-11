Les prix des tomates bondissent de 142% en novembre, pas de soulagement immédiat : Crisil

Nos interactions sur le terrain indiquent que la situation est si sombre au Karnataka que des tomates sont envoyées de Nashik au Maharashtra.

Les prix de la tomate ont bondi de 142% en glissement annuel en novembre et devraient encore augmenter pendant 45 à 50 jours, selon Crisil Research.

Le Karnataka, l’Andhra Pradesh et le Maharashtra sont les principaux fournisseurs de tomates d’octobre à décembre. Cependant, les récoltes sur pied étant endommagées par des pluies excessives dans le Karnataka (105 % au-dessus de la normale), l’Andhra Pradesh (40 % au-dessus de la normale) et le Maharashtra (22 % au-dessus de la normale), l’offre a chuté.

« Nos interactions sur le terrain indiquent que la situation est si sombre au Karnataka que des tomates sont envoyées de Nashik au Maharashtra. Les prix des tomates ont augmenté de 142% en glissement annuel depuis le 25 novembre et devraient rester élevés pendant les 45 à 50 prochains jours jusqu’à ce que la récolte du Madhya Pradesh et du Rajasthan atteigne les marchés du pays à partir de janvier », a déclaré Hetal Gandhi, directeur, Recherche Crisil. Elle a déclaré que les prix devraient baisser de 30% par rapport aux niveaux élevés actuels d’environ 47 Rs par kg dans deux ou trois mois.

De même, les prix de l’oignon devraient commencer à baisser dans deux semaines, a déclaré Crisil. « La récolte d’oignons, qui représente 14 % du total des légumes produits en Inde, a également été touchée. Le repiquage a été retardé dans les principales régions de culture du Maharashtra en raison des pluies déficitaires en août. Cela a retardé les arrivées en octobre, entraînant une augmentation des prix de 65% par rapport à septembre, a déclaré Gandhi. «Des arrivages frais sont attendus des États du nord tels que l’Haryana dans les 10 à 15 prochains jours, ce qui devrait réduire les prix dans toute l’Inde. Cependant, étant donné que 70 % de la production d’oignons a lieu pendant la saison du rabi, novembre est le principal mois de semis et les précipitations seront la clé contrôlable à la fois pour les arrivées et les prix », a déclaré Gandhi.

