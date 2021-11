Les prix des véhicules d’occasion gonflent alors que l’inflation commence à devenir incontrôlable dans toute l’Amérique

par Michael Snyder, Le blog de l’effondrement économique :

Il s’avère que tous les « pessimistes » qui avertissaient que nous finirions par connaître une inflation cauchemardesque avaient raison après tout. En particulier, les prix des véhicules sont devenus extrêmement douloureux ces derniers mois. En raison d’une pénurie mondiale paralysante de puces informatiques, la production de nouveaux véhicules est en baisse et une grande partie de cette demande s’est déplacée vers le marché des véhicules d’occasion. Au cours de la dernière année, les prix des véhicules d’occasion ont grimpé à un rythme que nous n’avions jamais vu auparavant dans toute notre histoire, et les choses ont atteint un crescendo au cours du mois d’octobre. Si vous pouvez le croire, les prix des véhicules d’occasion ont augmenté de 9,2 % le mois dernier…

LA VÉRITÉ VIT sur https://sgtreport.tv/

L’indice clé de l’industrie des prix des véhicules d’occasion a bondi de 9,2 % en l’espace d’un mois seulement. Cela place l’indice 38% plus haut qu’il y a un an – par rapport à « seulement » 27% pour la même statistique en septembre.

Si les prix des véhicules d’occasion augmentaient de 9,2 % pendant une année entière, ce serait vraiment mauvais.

Que cela se produise en seulement un mois est tout simplement époustouflant.

Dans l’ensemble, les prix des véhicules d’occasion ont augmenté de 38 % au total par rapport à l’année dernière, et ils ont maintenant augmenté de 59 % au total depuis octobre 2019.

Donc, si vous avez acheté un nouveau véhicule au cours des deux dernières années, il peut maintenant valoir plus que lorsqu’il était tout neuf.

Pour apprécier pleinement la folie que nous voyons dans les prix des véhicules d’occasion, je vous encourage à consulter ce tableau.

Si ce n’est pas « l’hyperinflation », comment l’appelleriez-vous ?

Je ne peux pas imaginer que les prix des véhicules d’occasion continueront d’augmenter à un rythme exponentiel comme celui-ci, mais les «experts» disent la même chose depuis des mois et les prix continuent d’accélérer.

Ce qui est amusant, c’est que les prix des véhicules d’occasion baissent généralement en octobre…

Octobre voit généralement une dépréciation des véhicules supérieure à la moyenne et, par conséquent, des baisses de prix d’occasion. Cet octobre était le premier octobre dans l’histoire des données de l’indice de Manheim, qui remonte à 1997, à voir une augmentation des prix non désaisonnalisée en octobre.

Bien sûr, nous assistons également à une inflation très douloureuse dans d’autres secteurs de l’économie.

Par exemple, certains prix de la viande ont augmenté « d’environ 40 % par rapport à il y a un an »…

Les supermarchés disent que les acheteurs achètent plus de produits carnés de marque de magasin et passent du bœuf à des alternatives moins chères telles que le poulet ou le porc, après que les prix des produits tels que le faux-filet ont grimpé d’environ 40 % par rapport à il y a un an, selon le cabinet de recherche IRI . Certains consommateurs remplacent la poitrine de poulet désossée par du poulet avec os moins cher, ont déclaré les détaillants.