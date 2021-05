Les prix d’Ethereum Classic ont atteint un niveau record: pourquoi certains optent pour l’ETC plutôt que l’ETH

Dans une semaine folle pour les altcoins, les deux Ethereum (CCC:ETH-USD) et Ethereum classique (CCC:ETC-USD) établissent de nouveaux sommets sans précédent. Cependant, le rallye de l’ETC a un peu confus certains investisseurs. Pourquoi certains choisissent-ils ETC plutôt que ETH? Et où vont les prix Ethereum Classic ensuite?

Source: Shutterstock

Pour commencer, Ethereum est en larme ces dernières semaines. De nombreux investisseurs affluent vers la crypto-monnaie n ° 2 comme alternative à Bitcoin (CCC:BTC-USD). Comme l’a écrit Robert Lakin, contributeur d’InvestorPlace, un intérêt pour la finance décentralisée (DeFi) et les prochaines mises à niveau de la blockchain aident également. Comme le co-fondateur d’Ethereum Vitalik Buterin l’a récemment partagé, Ethereum aura bientôt une fonction de partitionnement. Cela aidera essentiellement à diviser sa base de données en mini-blockchains, ce qui résoudra la congestion dont les utilisateurs se sont plaints.

Peut-être plus important encore, Ethereum s’efforce également de devenir plus respectueux de l’environnement. Buterin a déclaré que les mises à niveau de la blockchain comprendraient un passage de la preuve de travail à la preuve de participation. Les niveaux actuels de consommation d’énergie d’Ethereum ont incité les investisseurs à trouver d’autres alternatives. La preuve d’enjeu éliminera finalement le besoin de mineurs d’ETH.

Avec toutes ces mises à jour à l’esprit, il est logique que les prix d’Ethereum aient atteint un sommet sans précédent au-dessus de 3500 $ hier. Mais l’ETH n’est pas seule dans son rallye record.

Depuis le début de la semaine, les prix d’Ethereum Classic ont également augmenté. Aujourd’hui, l’altcoin est à la mode sur Twitter et établit un nouveau record au-dessus de 93 $. Cela reflète des gains de prix de plus de 50% au cours des dernières 24 heures.

Alors pourquoi certains investisseurs optent-ils pour l’ETC au lieu de l’ETH?

Pourquoi les prix d’Ethereum Classic augmentent-ils?

Comme l’a écrit Brenden Rearick, rédacteur en chef adjoint d’InvestorPlace, plus tôt cette semaine, Ethereum Classic est apparu en 2016, après qu’un piratage ait exposé les risques dans la blockchain. Les fans d’Ethereum Classic préfèrent son engagement à la technologie originale. D’autre part, Ethereum est devenu beaucoup plus grand en termes de capitalisation boursière et est considéré comme plus efficace.

Mais surtout, ETC est un altcoin que de nombreux investisseurs ont peut-être oublié ces dernières semaines et mois. En fait, l’altcoin n’a gagné que 26% en 2020, une année qui a vu des gains exponentiels pour d’autres crypto-monnaies. Cela a incité certains sur les réseaux sociaux à spéculer sur le fait que les investisseurs le voient comme une version moins chère d’Ethereum.

Cependant, comme CoinDesk l’a signalé, il existe de véritables raisons pour lesquelles les investisseurs peuvent se lancer dans Ethereum Classic en ce moment. Messari a souligné qu’Ethereum Classic pourrait être une réponse aux pressions inflationnistes, car son offre ultime est plafonnée à 210,7 millions de pièces. Cette lutte contre l’inflation est un moteur clé de l’intérêt pour les crypto-monnaies, ce qui signifie que la théorie de Messari a du sens.

Alors, où vont les prix Ethereum Classic ensuite? Comme l’a écrit Rearick, les investisseurs sont divisés sur ETC. Avec son rallye aujourd’hui, il a déjà dépassé une poignée d’objectifs de fin d’année. Certains analystes voient encore des prix supérieurs à 100 dollars en magasin d’ici décembre, et Wall Street pourrait bientôt réviser ses prévisions.

Avec la peur de l’inflation tourbillonnante, assurez-vous de garder cette histoire sur votre radar.

À la date de publication, Sarah Smith ne détenait (ni directement ni indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.

Sarah Smith est rédactrice en chef de Today’s Market avec InvestorPlace.com.