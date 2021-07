Les prix divulgués atterrissent pour la gamme complète Galaxy Unpacked

TL;DR

Les prix présumés de la gamme complète Galaxy Unpacked ont été divulgués. Le prix couvre tout, des deux téléphones pliables à la montre intelligente en passant par les écouteurs. Samsung lancera ces produits le 11 août, nous avons donc du chemin à parcourir avant de savoir si ces fuites sont exactes.

Hier, Samsung a finalement confirmé la date de son prochain événement de lancement. Le 11 août 2021, la société annoncera probablement des téléphones pliables, une nouvelle montre intelligente et un ensemble d’écouteurs.

Grâce à Lambda-Tek (et merci à ce Redditor aux yeux d’aigle), nous avons maintenant quelques idées sur ce que Samsung pourrait facturer pour ces produits. De toute évidence, ce sont des prix divulgués et pourraient être légèrement ou même largement inexacts. Pour l’instant, cependant, ce sont les meilleures informations que nous ayons sur les prix de Galaxy Unpacked. Tous les prix sont en euros avec TVA incluse. Gardez à l’esprit que Samsung fait rarement une traduction 1: 1 pour les prix, donc les prix aux États-Unis seront probablement différents.

Tout d’abord, commençons par les deux téléphones pliables. Selon la fuite, le Galaxy Z Fold 3 pourrait coûter 2 024,58 € (~ 2 388 $) pour le modèle 256 Go et 2 150,74 € (~ 2 537 $) pour la variante 512 Go. Il pourrait y avoir trois couleurs proposées, dont le noir, le vert et l’argent. Nous avons en fait des fuites d’images pour ces coloris, si cela vous intéresse.

Pendant ce temps, le Galaxy Z Flip 3 pourrait coûter 1 179,80 € (~ 1 392 $) pour le modèle 128 Go et 1 241,40 € (~ 1 464 $) pour le modèle 256 Go. La fuite postule que Samsung pourrait offrir une tonne de coloris pour ce téléphone. Apparemment, ils incluent le noir, le blanc, la « crème », le vert, le gris, la « lavande », le rose et le bleu. Nous sommes sceptiques quant au fait que Samsung puisse proposer autant de couleurs, mais ce n’est pas exclu.

Galaxy Unpacked : autres tarifs

En dehors des smartphones, nous nous attendons à ce que Samsung lance deux variantes de smartwatch et un ensemble d’écouteurs.

Les Galaxy Buds 2 pourraient coûter 181,06 € (~ 214 $). La fuite suggère qu’il pourrait y avoir quatre couleurs pour ces écouteurs, dont le noir, le blanc, le vert et le violet.

Pour la vanille Samsung Galaxy Watch 4, vous pourriez finir par payer 310,32 € (~ 366 $) pour le modèle Wi-Fi 40 mm et 336,34 € (~ 397 $) pour le modèle Wi-Fi 44 mm. Si vous voulez des versions LTE, vous paieriez 360,79 € (~ 426 $) pour le 40 mm et 385,24 € (~ 454 $) pour le 44 mm. Fait intéressant, il est possible que les deux tailles différentes aient des coloris différents, avec du noir, de l’argent et de l’or rose pour les modèles de 40 mm et du noir, de l’argent et du vert pour les modèles de 44 mm. Nous pouvons seulement imaginer que cela serait dû au fait que Samsung pensait que la variante la plus petite plairait davantage aux femmes et que la plus grande plairait davantage aux hommes.

Enfin, le dernier produit Galaxy Unpacked que nous attendons est la Galaxy Watch 4 Classic. Cet appareil pourrait également être disponible en deux tailles et en modèles Wi-Fi et LTE. La fuite suggère que la Galaxy Watch 4 Classic de 42 mm Wi-Fi uniquement pourrait coûter 434,17 € (~ 512 $) avec le 46 mm pouvant coûter 458,61 € (~ 541 $). Les modèles LTE pourraient coûter respectivement 483,08 € (~ 568 $) et 507,55 € (~ 599 $). Le modèle Classic semble n’être disponible qu’en deux couleurs : noir ou argent.

Nous devrons attendre l’événement Galaxy Unpacked le 11 août pour voir si ces rumeurs se concrétisent. Restez à l’écoute!