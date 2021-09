Les prix Dogecoin aboient plus haut alors qu’AMC envisage les paiements DOGE pour les billets de cinéma

L’augmentation des actions de mèmes et le déplacement des bases d’investisseurs de diverses entreprises vers les investisseurs de détail ont considérablement changé les personnes à qui les PDG des grandes organisations relèvent. Pour Divertissement AMC (NYSE :AMC) PDG Adam Aron, il est clair qui lui confie son mandat. En effet, de nombreux investisseurs pariant sur la hausse des actions AMC surveillent également de près Dogecoin (CCC :DOGE-USD) et les prix Dogecoin, car ces investisseurs ne font qu’un.

Source : Wollertz / Shutterstock

Dans le but d’apaiser un groupe d’investisseurs qui a clairement propulsé les actions d’AMC à des niveaux incroyables, le PDG Aron s’est tourné vers Twitter pour avoir une idée de ce que les investisseurs veulent voir. Dans un sondage utilisé pour évaluer l’intérêt d’AMC pour accepter Dogecoin comme moyen de paiement, la réponse a été écrasante. En conséquence, M. Aron a fait un premier pas très intrigant vers l’intégration de la crypto-monnaie dans le modèle commercial de l’entreprise. Ou, du moins, réfléchir à la façon de le faire.

Examinons ce qui a été annoncé aujourd’hui et pourquoi les investisseurs semblent aimer cette nouvelle.

AMC et les prix Dogecoin plus élevés sur Aron Tweet

Aujourd’hui, Adam Aron a annoncé via Twitter : « TELLEMENT FASCINANT ! Dogecoin Poll était de loin mon tweet le plus élevé jamais lu. En 24 heures, 4,2 millions de vues, mon plus grand nombre de retweets, le plus grand nombre de réponses. 140 000 voix 77 % oui 23 % non. Il est clair que vous pensez qu’AMC devrait accepter Dogecoin. Maintenant, nous devons trouver comment faire cela. Restez à l’écoute!”

Eh bien, ce n’est pas vraiment un engagement à faire quoi que ce soit. Plus comme une déclaration que les investisseurs d’AMC aiment Dogecoin. Là, pas de surprise.

Cependant, les investisseurs semblent aimer l’idée que la nouvelle équipe de direction d’AMC réfléchisse à la manière de rendre leur entreprise aussi innovante et conviviale que possible.

Maintenant, la discussion pour savoir si les investisseurs utiliseront réellement DOGE pour payer les billets, même s’il est possible de le faire, est intrigante à avoir. Je veux dire, pourquoi les investisseurs utiliseraient-ils leur précieux DOGE pour acheter des billets, alors qu’ils pensent que cette crypto-monnaie particulière ira sur la lune ? (Évoque des souvenirs du gars qui a payé 10 000 Bitcoins pour une pizza il y a longtemps – c’est une pizza chère en dollars d’aujourd’hui !)

Si c’est l’attention des relations publiques qu’AMC recherche, ils l’ont. Je ne pense pas que cette annonce sera significative du tout. Là encore, je me suis déjà trompé.

À l’heure actuelle, cette saga est séduisante à regarder de côté.

À la date de publication, Chris MacDonald n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.