Les prix du Bitcoin et de l’Ethereum baissent ce 22 octobre, mais Solana monte

Solana est la pièce avec le meilleur pourcentage d’augmentation dans le top dix, probablement à cause de l’actualité de MonkeyBall, un jeu construit sur son réseau.

Bitcoin a eu une si bonne séquence qu’il y en avait peu qui ont prédit que cette semaine, il dépasserait 70 000 $ US et plus. Mais après avoir atteint son prix maximum de 66 878,47 $ US le mercredi 20 octobre à 13h00, il n’a que peu à peu baissé, sans pour autant franchir pour l’instant la ligne délicate des 60 000 $ US.

Quand il est 11h15 à New York, le prix du Bitcoin (BTC) est de 62 488,63 $ US, 2,12% de moins qu’hier à la même heure. Le volume d’échanges de 38 milliards de dollars américains est supérieur de 5% à la moyenne du mois, mais il est inférieur à celui d’hier lorsque 44 milliards de dollars américains ont été échangés. Ce n’est pas le meilleur moment pour les traders très nerveux, car tout peut arriver, même si personne ne prédit des mouvements drastiques.

Aux prix actuels, 84% des investisseurs gagnent sur leur BTC acheté.

Altcoins en baisse

En parcourant les principaux altcoins, nous constatons que la grande majorité est en déclin.

Le prix de l’Ethereum (ETH), qui avait atteint son maximum cette semaine, est désormais à 4 033,10 $ USD, soit 4% de moins qu’hier. De plus, Cardano (ADA) a chuté de 3,53 %, XRP 3,91 %, Dogecoin (DOGE) 4,27 % et Litecoin (LTC) 5,41 %, pour n’en nommer que quelques-uns.

Solana et Monkey Ball

Pendant ce temps, Solana (SOL) continue avec une augmentation de 10,9% et son prix est désormais de 206,78 USD. Cette augmentation est probablement étroitement liée à l’annonce que MonkeyBall, une startup de crypto-monnaie construisant un jeu NFT basé sur Solana pour gagner de l’argent, a levé 3 millions de dollars lors d’un tour de table.

MonkeyBall construit un jeu de football NFT qui récompensera les joueurs et les spectateurs. Le jeu peut être décrit comme « une intersection entre FIFA Street et Final Fantasy », selon MonkeyBall. Les joueurs pourront gagner des jetons MonkeyBucks ($ MBS) en gagnant ou en assistant aux jeux d’autres personnes.

