Les prix du Bitcoin tombent à leur plus bas niveau depuis plusieurs mois

Les prix du Bitcoin sont tombés à leur plus bas niveau depuis des mois suite aux commentaires de la Réserve fédérale américaine. La valeur de la crypto-monnaie est passée de 47 000 $ plus tôt cette semaine à moins de 42 000 $ par monnaie numérique. Il fait suite au compte rendu d’une réunion de la Réserve fédérale, qui a suggéré qu’elle pourrait augmenter les taux d’intérêt.

Les développements politiques au Kazakhstan ont également suscité des inquiétudes quant à la capacité du réseau.. En raison de sa nature globale et décentralisée, il est difficile d’attribuer une hausse ou une baisse du prix du Bitcoin à une seule cause. Mais de nombreux commentateurs ont souligné la publication des notes de la réunion de décembre de la Réserve fédérale comme un facteur.

Les minutes suggèrent que la banque centrale américaine pourrait augmenter les taux d’intérêt plus tôt que certains ne l’avaient prévu et vendre certains de ses actifs. Cela aurait pu entraîner un effet d’entraînement des investisseurs traditionnels détenant Bitcoin alors qu’ils recherchent des actifs moins risqués. Dans le même temps, une grande partie de l’exploitation minière mondiale de Bitcoin, le processus par dont les transactions sont vérifiées et de nouvelles « pièces » sont effectuées, a lieu au Kazakhstan.