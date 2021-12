Les prix du Black Friday sont de retour pour les appareils Amazon Echo, mais ces offres se terminent bientôt

Si vous achetez un produit ou un service évalué de manière indépendante via un lien sur notre site Web, nous pouvons recevoir une commission d’affiliation.

À seulement deux semaines de Noël, certaines des meilleures offres de la saison se terminent. Cela inclut d’incroyables offres Amazon Echo qui sont ramenées aux prix du Black Friday.

Le premier détaillant en ligne du pays a fait tapis lors du Black Friday cette année. Amazon a réduit les prix de presque tous les derniers appareils Echo auxquels vous pouvez penser. L’Echo Dot 3e génération était tombé à seulement 19,99 $ avec une ampoule LED couleur Sengled gratuite, par exemple. Vous pouvez également obtenir l’Echo Dot 4e génération pour 29,99 $ ou l’Echo Show 5 pour 44,99 $.

Maintenant, toutes ces offres incroyables sont de retour !

Vous trouverez toutes les offres d’appareils Amazon Echo que vous pouvez gérer ici. Ou, si vous voulez simplement passer aux meilleures offres Echo, nous les avons toutes rassemblées dans cet article. N’oubliez pas qu’il s’agit de votre dernière chance d’économiser, car ces offres se termineront sans aucun doute bientôt.

Point d’écho (3e génération) | Charbon de bois avec ampoule Sengled Bluetooth Color | Kit de démarrage pour maison intelligente Alexa Prix : 19,99 $ Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Les offres Amazon Echo du Black Friday sont de retour

Une caméra de sécurité à côté d’un Amazon Echo Dot sur une table. Source de l’image : Christian de Looper pour .

Tout le monde aime les haut-parleurs Echo d’Amazon, nous allons donc commencer par là. Et au fait, qu’est-ce qu’il n’y a pas à aimer ? Vous obtenez une excellente qualité sonore pour diffuser de la musique n’importe où dans votre maison. Mais plus important encore, vous obtenez un accès mains libres à Alexa et à toutes les compétences impressionnantes qui l’accompagnent.

Avant Noël 2021, les offres Echo d’Amazon réduisent plusieurs modèles différents à des prix toujours plus bas. Le haut-parleur Echo de 4e génération qui se vend normalement 100 $ est tombé à 59,99 $, un plus bas historique. Cependant, nous vous déconseillons de l’acheter seul.

Pourquoi demandes-tu? C’est parce que vous pouvez obtenir le Ensemble d’ampoules intelligentes couleur Echo 4e génération et Sengled pour le même prix de seulement 59,99 $. C’est l’une des meilleures offres Amazon Echo que nous ayons jamais vues ! Le seul problème est que les estimations de livraison sont déjà en baisse. C’est un signe clair que cet accord sera bientôt épuisé.

Écho (4e génération) | Charbon de bois avec ampoule Sengled Bluetooth Color | Kit de démarrage pour maison intelligente Alexa Prix: 59,99 $ Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Bien sûr, les Echo Dots sont toujours les enceintes Echo les plus populaires. Ne vous inquiétez pas, car Amazon propose actuellement d’incroyables offres Echo Dot.

Comme nous l’avons mentionné précédemment, le Ensemble d’ampoules de couleur Echo Dot 3e génération et Sengled est en vente au prix le plus bas de tous les temps de seulement 19,99 $. Ou, si vous souhaitez mettre à niveau, le Ampoule intelligente Echo Dot 4e génération et couleur Sengled L’ensemble est en vente pour 29,99 $. C’est une affaire incroyable !

Point d’écho (3e génération) | Charbon de bois avec ampoule Sengled Bluetooth Color | Kit de démarrage pour maison intelligente Alexa Prix : 19,99 $ Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Point d’écho (4e génération) | Anthracite avec ampoule Bluetooth Sengled | Kit de démarrage pour maison intelligente Alexa Prix catalogue : 59,98 $ Prix : 29,99 $ Vous économisez : 29,99 $ (50%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Offres Echo Buds et Echo Frames

Source de l’image : Amazon

Pensez-vous que tout nouveau AirPods Pro avec MagSafe pour 179 $, c’est une affaire folle ? Attendez de voir les offres Echo Buds d’Amazon avant Noël.

Echo Buds avec charge standard au prix de 119,99 $, ce qui correspond aux AirPods 2 lorsqu’ils sont en vente. Prenez une paire dès maintenant, cependant, et vous ne paierez que 69,99 $. C’est un nouveau plus bas historique. Et n’oubliez pas, les Echo Buds sont des écouteurs antibruit, ce que ne sont pas les AirPods 2. Vous pouvez également passer à Echo Buds avec chargement sans fil pour seulement 89,99 $. C’est dingue!

Echo Buds (2e génération) | Écouteurs sans fil avec suppression active du bruit et Alexa | Prix ​​catalogue noir : 119,99 $ Prix : 69,99 $ Vous économisez : 50,00 $ (42%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Echo Buds (2e génération) | Écouteurs sans fil avec suppression active du bruit et Alexa | Char… Prix catalogue : 139,99 $ Prix : 89,99 $ Vous économisez : 50,00 $ (36%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

celui d’Amazon Cadres d’écho des lunettes intelligentes sont également en vente avec de grosses remises.

Cadres d’écho (2e génération) | Lunettes audio intelligentes avec Alexa | Classic Black with prescription ready… Prix catalogue : 249,99 $ Prix : 154,99 $ Vous économisez : 95,00 $ (38%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Cadres d’écho (2e génération) | Lunettes de soleil audio intelligentes avec Alexa | Classic Black with new polarized su… Prix catalogue : 269,99 $ Prix : 164,99 $ Vous économisez : 105,00 $ (39%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Offres Echo Show et plus

Amazon Echo Show 5 sur une table à côté d’une petite plante en pot. Source de l’image : Christian de Looper pour .

Enfin, les meilleures offres Echo Show Black Friday d’Amazon sont de retour. Les Écho Show 5 est descendu à 44,99 $ au lieu de 85 $ et le Echo Show 5 Enfants est seulement 5 $ de plus. Vous pouvez également passer au Écho Show 8 pour seulement 59,99 $ !

Echo Show 5 (2e génération, version 2021) | Écran intelligent avec Alexa et appareil photo 2 MP | Charbon de bois Prix catalogue : 84,99 $ Prix : 44,99 $ Vous économisez : 40,00 $ (47%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Echo Show 8 (1ère génération, version 2019) – Écran intelligent HD avec Alexa – Stockage de photos en nuage illimité… Prix catalogue : 109,99 $ Prix : 59,99 $ Vous économisez : 50,00 $ (45%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Allez ici pour voir ce mois-ci meilleures offres en ligne!

Suivez @.Deals sur Twitter pour rester au courant des dernières et meilleures offres que nous trouvons sur le Web. Les prix sont sujets à changement sans préavis et les coupons mentionnés ci-dessus peuvent être disponibles en quantité limitée.