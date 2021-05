Les prix du bois atteignent des sommets records, provoquant une flambée des prix des maisons ⋆ .

Le prix du bois a grimpé en flèche à un niveau record et quatre fois son prix habituel à cette période de l’année, provoquant une flambée des coûts de construction résidentielle, a rapporté le Wall Street Journal.

Les contrats à terme sur le bois, ou le prix du marché du bois, ont atteint vendredi un record de 1 500,50 $ par mille pieds-planche, selon le Wall Street Journal. Un pied de planche, l’unité utilisée pour mesurer le bois, équivaut à un pied carré de bois avec un pouce d’épaisseur.

«En l’absence d’une augmentation significative des taux hypothécaires ou d’une résurgence de Covid, il est difficile d’imaginer ce qui pourrait entraîner une baisse de la demande de bois d’œuvre et une baisse des prix dans un avenir prévisible», a déclaré Eric Cremers, PDG du principal producteur de bois PotlatchDeltic, au WSJ.

La flambée des prix du bois est principalement due à la pandémie de coronavirus, selon Fortune. Le ralentissement économique de l’an dernier a entraîné une baisse importante de la production de bois d’œuvre.

Alors que l’économie a rebondi et que la demande de bois a augmenté rapidement, la production n’a pas été en mesure de suivre, a rapporté Fortune. La production de bois d’œuvre n’a atteint son niveau d’avant la pandémie qu’en décembre, a déclaré la Réserve fédérale, selon le WSJ.

Les prix des maisons et le coût de la construction de nouvelles maisons, quant à eux, ont été poussés à la hausse par la hausse des prix, a noté Cremers lors d’un récent appel avec des investisseurs, a rapporté le WSJ. Les prix des maisons aux États-Unis ont augmenté de 10,4% plus tôt cette année, marquant la plus forte augmentation en 15 ans.

«Les prix semblent passer», a récemment déclaré Don Kayne, PDG du producteur canadien de bois Canfor, selon le WSJ. «Jusqu’à présent, nous n’avons pas vu la résistance à laquelle vous vous attendez.»

La demande de bois ne devrait pas ralentir avant plusieurs mois, selon Fortune. La saison de construction et de rénovation domiciliaire commence généralement au printemps.

