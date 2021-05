Les prix du gaz éther ont éclipsé 2000 Gwei le mercredi noir

Le mercredi noir, le prix de l’Ether est tombé à 1900 dollars sur Coinbase, ce qui représente un prélèvement de 56,6% sur ATH de 2380 dollars.

Alors que le marché se redresse aujourd’hui, avec Ether s’échangeant actuellement autour de 2900 $, la vente à l’échelle du marché s’est encore une fois avérée brutale pour les utilisateurs du réseau Ethereum.

Avec tant de choses, les frais moyens sur le deuxième plus grand réseau ont atteint un nouveau record de 71 $ et sont aujourd’hui de retour sous 25 $. Les frais sont à la hausse depuis le quatrième trimestre 2020, atteignant de nouveaux sommets tous les deux jours.

Pour certains blocs, c’était plus de 1 000 $ hier.

Les prix du gaz ont tout simplement monté en flèche, éclipsant brièvement 2000 gwei par rapport à seulement 200 gwei en l’espace de deux heures. Il a également conservé entre 1500 et 1700 gwei pendant environ une heure.

Littéralement le pire pic de gaz que j’ai jamais vu. pic.twitter.com/SEYKsx8711 – Alex Svanevik 🧭 (@ASvanevik) 19 mai 2021

Les frais de réseau et la congestion sur Ethereum ont en fait rendu DeFi inutilisable hier; Cependant, le secteur n’a pas explosé de manière systémique alors qu’il continue de croître et qu’il commence à attirer de grandes institutions. Delphi Digita a noté,

«Alors que les marchés s’effondraient, des opportunités de liquidation de DeFi sont apparues à chaque coin de rue, cédant la place à des guerres du gaz entre liquidateurs et arbitragistes.»

En ce qui concerne les autres paramètres, le volume des transactions en termes d’ETH est passé à près de 20,5 millions le 19 mai, mais est resté la moitié des 42 millions enregistrés le 8 mai.

En ce qui concerne le nombre de transactions, il est en hausse depuis octobre et évolue vers 2 millions. Surpassant le record de janvier 2018 d’environ 1,4 million, il a culminé à 1,72 million le 11 mai et est actuellement en baisse à 65000 par Blockchair.

Le TPS du réseau, transactions par secteur, est également tombé à 7,3 contre près de 20 la semaine dernière.

ANTY

AnTy est impliqué dans l’espace cryptographique à plein temps depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que levée de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.