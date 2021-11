Les prix du gaz montent en flèche après que l’Allemagne a suspendu l’approbation du gazoduc de Poutine | Monde | Nouvelles

Le régulateur allemand du marché de l’énergie a publié une déclaration indiquant qu’il ne pouvait pas certifier la société Nord Stream 2 en tant qu’opérateur indépendant. En effet, l’entreprise est basée en Suisse et non en Allemagne. Le Premier ministre britannique Boris Johnson a averti que l’UE avait le choix entre approuver le pipeline controversé et se ranger du côté de l’Ukraine.

En effet, le gazoduc contourne l’Ukraine pour amener le gaz russe directement au cœur de l’Allemagne.

S’exprimant à Londres cette semaine, il a déclaré: « Nous espérons que nos amis européens reconnaîtront qu’un choix se présente sous peu entre maintenir toujours plus d’hydrocarbures russes dans de nouveaux pipelines géants, et défendre l’Ukraine et défendre la cause de la paix et de la stabilité. »

Le régulateur a publié une déclaration qui disait : « Après un examen approfondi de la documentation, le régulateur a conclu qu’il ne serait possible de certifier un opérateur du gazoduc Nord Stream 2 que si cet opérateur était organisé sous une forme légale en vertu du droit allemand. »

L’annonce a vu les prix à terme du gaz européen augmenter de 10 pour cent.

Nord Stream 2 contourne l’Ukraine et relie directement la Russie à l’Allemagne.

Le pipeline a été achevé en septembre.

Cependant, pendant la phase de construction, le gazoduc s’est heurté à l’opposition des alliés de l’UE.

L’opposition la plus virulente est venue des États-Unis.

Washington a averti que le gazoduc servirait à accroître l’influence de Moscou sur l’UE.

La Russie a été accusée de retenir le gaz naturel de l’UE alors que le différend sur le gazoduc s’aggravait.

Cependant, le vice-Premier ministre russe Alexander Novak a déclaré le mois dernier que « l’achèvement rapide de la certification » pour Nord Stream 2 aiderait « à calmer la situation actuelle ».

Jeremy Weir, PDG de la société de négoce d’énergie Trafigura, a déclaré lors d’une conférence du Financial Times que « nous n’avons pas assez de gaz pour le moment, très franchement.

« Nous ne stockons pas pour la période hivernale.

« Donc, il y a donc une réelle inquiétude que si nous avons un hiver froid, nous pourrions avoir des pannes de courant en Europe. »