Les prix du GPL ont augmenté de Rs 50 en 7 semaines: le Congrès claque le BJP, selon le gouvernement Modi qui s’avère coûteux pour l’homme ordinaire

Une bouteille de GPL non subventionnée coûte désormais Rs 859,50 dans la capitale nationale.

Le parti du Congrès a critiqué aujourd’hui le gouvernement Modi pour la hausse des prix des bouteilles de gaz domestiques pour la deuxième fois en deux mois. S’adressant au gouvernement Modi, la dirigeante du Congrès Priyanka Gandhi a déclaré aujourd’hui que le programme de collecte du gouvernement BJP était florissant en vendant le rêve d’Ujjwala yojana. Une bouteille de GPL non subventionnée coûte désormais Rs 859,50 dans la capitale nationale. Le gouvernement a également supprimé les subventions DBTL par cylindre à de nombreux consommateurs depuis mai 2020.

« Le 1er juillet, le gouvernement Modi a augmenté le prix du GPL de 25 Rs et a de nouveau augmenté les prix de 25 Rs le 17 août. Ils vendent le rêve d’Ujjwala alors que le programme de collecte du gouvernement BJP est florissant en augmentant le prix du GPL chaque mois », a déclaré Priyanka.

1 जुलाई को रसोई गैस पर मोदी जी की सरकार ने 25 रू बढ़ाया और 17 अगस्त को फिर 25रू बढ़ा दिए। का सपना दिखाकर, हर महीने रसोई गैस के दाम बढ़ाकर भाजपा सरकार की उगाही योजना फल-फूल रही है। pic.twitter.com/2eV3ZzLcqT – Priyanka Gandhi Vadra (@priyankagandhi) 18 août 2021

Notamment, le parti du Congrès a tenu aujourd’hui une conférence de presse au cours de laquelle il a contré les demandes de remboursement des obligations pétrolières du gouvernement du BJP pour justifier la hausse des prix du carburant. Le parti du Congrès a déclaré que le gouvernement punissait l’homme ordinaire en augmentant les prix du carburant au moment de la pandémie de COVID-19.

« Il est bien connu que le gouvernement a gagné 4,53 lakh crore de roupies grâce à la taxe sur les carburants. Même après cela, au lieu de soulager, les poches du grand public sont volées », a déclaré Supriya Shrinate, porte-parole national du Congrès.

Elle a affirmé que l’augmentation des prix n’est pas le résultat de l’inflation mondiale, car les prix sont de 611 dollars la tonne métrique en Arabie saoudite et si la roupie et le dollar sont pris ensemble, les prix des bouteilles auraient dû être de 600 roupies aujourd’hui.

सरकार के दौरान पिछले कुछ महीनों में ही घरेलू गैस सिलेंडर के दामों में ₹165 तक की बढ़ोतरी हुई और देशवासियों के लिए काफी महंगी पड़ी है मोदी सरकार।#भाजपाई_हैं_तो_महंगाई_है pic.twitter.com/ipX5gZDFbx – Congrès (@INCIndia) 18 août 2021

L’ancien ministre syndical et secrétaire général du Congrès, Ajay Maken, a affirmé que les prétendues obligations pétrolières avaient été lancées par le gouvernement Vajpayee. « L’obligation pétrolière n’a pas été introduite par le Congrès, la première obligation pétrolière d’une valeur de 9 000 crores de roupies a été lancée par le gouvernement Vajpayee. Sa date d’échéance était en 2009, le Congrès l’a payé », a déclaré Maken.

Maken a déclaré que le gouvernement Modi n’a besoin d’effectuer que le paiement d’obligations pétrolières d’une valeur de 20 000 crore de roupies, ce qui est à peine proche de 3,2% de la perception des impôts. “Alors, comment le gouvernement peut-il dire qu’il ne peut pas réduire les droits d’accise en raison du paiement des obligations pétrolières”, a déclaré Maken.

Le Congrès a déclaré que la hausse massive des prix du pétrole est un excellent exemple de l’échec de la NDA dirigée par le BJP. Le Congrès a affirmé que le gouvernement Modi avait augmenté les prix des bouteilles de Rs 165 depuis janvier de cette année.

15 दिन में लगातार सिलेंडर के दाम को बढ़ाना और जनवरी से लेकर अब तक सिलेंडर के ₹165 बढ़ चुके हैं। सरकार चाहती है कि इस देश के लोग भूखे-नंगे होकर भीख मांगने के लिए सड़कों पर आ जाएं। : @AmritaDhawan1 – Congrès (@INCIndia) 18 août 2021

Le parti d’opposition a déclaré que le gouvernement Modi compte 11 femmes ministres et qu’il devrait faire pression sur le Premier ministre pour qu’il annule la hausse des prix.

