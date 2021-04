Les prix du menu Chipotle, le coût des burritos pourraient grimper sous le salaire minimum de 15 $ ⋆ .

Les politiciens et les militants progressistes continuent de réclamer un doublement du salaire minimum fédéral à 15 $ l’heure. Les critiques insistent souvent sur les millions d’emplois qui seraient supprimés en conséquence. Mais un haut dirigeant de Chipotle met en garde contre une autre conséquence clé d’un salaire minimum de 15 dollars: les clients en souffriront.

Le directeur financier de Chipotle, Jack Hartung, a expliqué lors d’un récent appel de l’entreprise qu’ils payaient déjà entre 11 et 13 dollars de l’heure, mais être forcé d’augmenter les taux de salaire à 15 dollars finirait par frapper les clients dans le portefeuille.

“Nous ne sommes pas si loin, par exemple, d’un numéro de 15 $”, a déclaré Hartung. «Mais disons qu’il va y avoir une augmentation générale de 10% de nos salaires. Cela, pour compenser cela avec le prix du menu, nous entraînerait une augmentation de prix de 2% à 3%. “

Par Business Insider, cela signifierait que le client Chipotle moyen paierait 0,20 $ à 0,35 $ de plus pour un burrito. À première vue, cela semble petit. Mais multipliez une augmentation de prix de 3% par les 6 milliards de dollars de revenus générés par Chipotle en 2020, et vous avez environ 180 millions de dollars de moins dans les poches des clients l’année prochaine.

De plus, nous devons tenir compte de cette augmentation des coûts non seulement pour Chipotle, mais pour les biens et services dont nous dépendons dans une grande variété d’industries.

«Nous pensons que tout le monde dans l’industrie de la restauration devra répercuter ces coûts sur le client», a averti Hartung.

«En fin de compte, dans toute entreprise, le client paie pour tout», a ajouté Walt Ehmer, PDG de Waffle House.

Ces entreprises ne sont pas des valeurs aberrantes. De McDonald’s à The Cheesecake Factory, les restaurants ont régulièrement réagi aux hausses passées du salaire minimum en augmentant les prix. D’autres services cruciaux comme la garde d’enfants augmenteront également leurs prix en raison de la hausse du salaire minimum.

Donc, si la pression pour un salaire minimum de 15 $ réussit, elle ne détruira pas seulement des millions d’emplois (même si elle le fera certainement!). Les Américains de tous les jours en paieront le prix à la caisse tous les jours.