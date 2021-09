Les prix du minerai de fer continueront de s’inspirer de la Chine

Sur le marché mondial, le minerai de référence avec une teneur en fer de 62 % a atteint un prix record de 231 $ la tonne le 12 mai.

Par Kunal Bose

L’industrie du minerai de fer en Inde est en bonne santé comme les résultats impressionnants du premier trimestre 2021-2022 du plus grand producteur de minerai du pays, NMDC, le confirmeront. Il ne fait aucun doute que l’augmentation de 35 % de la production de minerai de la société à 8,91 millions de tonnes d’avril à juin sur une base annuelle (en glissement annuel) et une poussée de 51 % des ventes à 9,45 millions de tonnes ont contribué à l’étonnante période de trois mois. travail.

Mais ce qui a vraiment permis à la NMDC d’enregistrer une augmentation de 499% du bénéfice après impôt à 3 193 crores de Rs contre 533 crores de Rs au cours de la même période l’année dernière, c’est de bénéficier des prix très élevés de l’ingrédient sidérurgique commandé au cours du premier trimestre. En fait, sur le marché mondial, le minerai de référence avec une teneur en fer de 62 % a atteint un prix record de 231 $ la tonne le 12 mai.

Les prix du minerai indien s’inspirent des taux négociés à l’échelle mondiale. Dans le même temps, comme la très grande partie de la production de minerai de l’Inde est utilisée à l’intérieur du pays, la demande des sidérurgistes locaux est le facteur prépondérant qui influe sur les prix. Par exemple, en 2020-21, sur une production de minerai de 203,92 millions de tonnes, 57,22 millions de tonnes ont été exportées et le reste a été soit traité localement, soit laissé en stock.

Bien qu’il en soit ainsi, les prix mondiaux ont dérapé d’environ 40 % par rapport au sommet de mai en raison d’un certain nombre de considérations, la plus importante étant jusqu’où la Chine ira pour restreindre la production de l’industrie sidérurgique au cours du second semestre de cette année, conformément à sa campagne de décarbonisation. Avec la faiblesse prévalant sur le marché mondial du minerai, la NMDC a eu l’occasion de réduire ses prix.

Le président de la NMDC, Sumit Deb, est convaincu que les entreprises sidérurgiques indiennes continuent de bien travailler, que leurs programmes d’expansion entraîneront une demande de minerai supplémentaire et que le pays se concentrera sur l’exécution de projets d’infrastructure qui nécessiteront de plus en plus d’acier. La situation de la NMDC au cours des trimestres restants de 2021-2022 ne peut qu’être influencée par le comportement des prix du minerai sur le marché mondial, qui à son tour sera basé sur les importations chinoises.

Pourquoi la Chine est-elle d’une importance cruciale pour les prix du minerai ? La réponse réside dans la part de ce pays de 56,5% dans la production mondiale d’acier de 1,864 milliard de tonnes en 2020 alors qu’il représentait 56,2% de la consommation mondiale d’acier. La combinaison de la mauvaise qualité de ses propres ressources en minerai, du coût élevé de l’extraction et du lavage pour améliorer la qualité du minerai et de l’importante empreinte carbone laissée dans l’ensemble du processus ne donne à la Chine aucune alternative aux grandes importations pour faire fonctionner son industrie sidérurgique gigantesque, qui a produit 1,053 milliard. tonne d’acier brut l’année dernière.

Cela s’est produit malgré la décision de la Commission nationale du développement et des réformes (NDRC) et du ministère de l’Industrie et des technologies de l’information (MIIT) de continuer à identifier les capacités de production d’acier obsolètes et peu respectueuses de l’environnement en vue de leur élimination. L’objectif est de mettre l’industrie sur la bonne voie pour poursuivre l’amélioration de la qualité au lieu de créer de nouvelles capacités. Au cours des six dernières années, la Chine a démantelé au moins 150 millions de tonnes de capacité d’acier.

Un producteur-exportateur de minerai de fer basé à Odisha a déclaré : « Les mineurs d’ici sont sans aucun doute un bénéficiaire majeur alors que la Chine a intensifié ses importations de minerai parallèlement à sa production d’acier brut passant de 803,8 millions de tonnes en 2015 à 1,053 milliard de tonnes en 2020. L’Australie a un part de plus de 60% des importations chinoises. Mais comme les divergences politiques avec Canberra s’accentuent et également dans le cadre d’une stratégie bien pensée pour intensifier les achats auprès d’autres pays producteurs de minerai, nous pourrions augmenter nos exportations à 44 millions de tonnes vers la Chine en 2020 contre 23,8 millions de tonnes en 2019. , près des deux tiers de nos exportations vers la Chine avaient une teneur en fer inférieure à 58 % pour laquelle la demande intérieure est très faible.

Soit dit en passant, la Chine a importé 1,17 milliard de tonnes de minerai en 2020, devant le record précédent de 1,075 milliard de tonnes en 2017. Ce qui est cependant remarquable, c’est que depuis mars, lorsque les importations chinoises étaient de 102,1 millions de tonnes, chaque mois depuis que ses importations étaient inférieures à 100. millions de tonnes.

Obligée de freiner la production d’acier pour lutter contre la pollution – l’acier représente à lui seul plus de 15 % des émissions totales de carbone du pays – et tente de réfuter le fait que la Chine est en train de jeter ses excédents de métaux ferreux sur le marché mondial, Pékin reste à discipliner l’industrie. En fait, les exportations chinoises d’acier pourraient encore baisser cette année suite à l’imposition de tarifs plus élevés sur les expéditions étrangères. L’année dernière, les exportations d’acier ont baissé de 16,5% en glissement annuel à 53,671 millions de tonnes tandis que les importations à 20,23 millions de tonnes ont augmenté de 64,4% par rapport à 2019.

Les responsables du commerce ont également pris note de la probabilité que la Réserve fédérale américaine et les banques centrales de nombreux autres pays, y compris la Chine, mettent fin à de solides programmes de relance qui ont donné de l’élan aux matières premières industrielles.



(Ancien correspondant de FT, l’auteur est maintenant correspondant en Inde pour la publication Euro Money, Metal Market Magazine)

