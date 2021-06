Les prix du pétrole augmentent alors que la demande s’améliore et que l’offre se resserre

Les prix du pétrole ont augmenté lundi, atteignant leurs plus hauts niveaux en plus de deux ans, soutenus par la reprise économique et la perspective d’une croissance de la demande de carburant alors que les campagnes de vaccination dans les pays développés s’accélèrent.

Le Brent a augmenté de 85 cents, ou 1,2%, à 73,54 $ le baril à 0908 GMT, son plus haut niveau depuis avril 2019.

US West Texas Intermediate a gagné 72 cents, ou 1%, à 71,63 $ le baril, son plus haut niveau depuis octobre 2018.

“Les deux principaux marqueurs du brut se négocient à des sommets (presque) de deux ans et demi au milieu d’un puissant cocktail haussier d’optimisme de la demande et de réductions de l’offre de l’OPEP +”, a déclaré Stephen Brennock du courtier pétrolier PVM.

“Cette toile de fond de renforcement des fondamentaux pétroliers a contribué à soutenir des niveaux accrus d’activité commerciale.”

Le trafic de véhicules à moteur revient aux niveaux d’avant la pandémie en Amérique du Nord et dans une grande partie de l’Europe, et de plus en plus d’avions sont dans les airs alors que les blocages anti-coronavirus et autres restrictions sont assouplies, entraînant trois semaines d’augmentation pour les références pétrolières.

L’ambiance a également été soutenue par le sommet du G7 où les pays occidentaux les plus riches du monde ont cherché à projeter une image de coopération sur des questions clés telles que la reprise après la pandémie de COVID-19 et le don d’un milliard de doses de vaccin aux pays pauvres.

L’Agence internationale de l’énergie (AIE) a déclaré vendredi qu’elle s’attendait à ce que la demande mondiale revienne aux niveaux d’avant la pandémie à la fin de 2022, plus rapidement que prévu.

L’AIE a exhorté l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) et ses alliés, connus sous le nom d’OPEP+, à augmenter leur production pour répondre à la demande croissante.

Le groupe OPEP+ a restreint la production pour soutenir les prix après que la pandémie a anéanti la demande en 2020, maintenant une forte conformité avec les objectifs convenus en mai.

Les plates-formes pétrolières américaines en exploitation ont augmenté de six à 365, le plus élevé depuis avril 2020, a déclaré la société de services énergétiques Baker Hughes Co dans son rapport hebdomadaire.

Il s’agissait de la plus forte augmentation hebdomadaire des plates-formes pétrolières en un mois, les sociétés de forage cherchant à profiter de la demande croissante.