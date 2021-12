Les prix du pétrole brut remontent de 56 % cette année ; Variante Covid Omicron, la demande s’inquiète, d’autres impacteront les taux en 2022

Le pétrole brut semble se diriger vers Rs.6500-6000 par baril au départ, alors qu’un mouvement soutenu au-dessus de la même zone pourrait encourager un nouvel intérêt d’achat vers le prochain territoire à Rs.7500 par baril ou 110 $ par baril pour l’année.

Par Sugandha Sachdeva

Il n’y a pas eu de retour en arrière pour le pétrole brut depuis que les prix ont plongé brièvement en dessous de 0 $ au printemps 2020. Le compteur de l’énergie a fait un retour en force depuis lors et a maintenu une solide reprise en 2021. Depuis le tout début de l’année, il y a eu un implacable mouvement ascendant avec peu de pauses entre les deux, où les prix ont atteint leurs niveaux les plus élevés depuis 2014. Un passage d’un pessimisme extrême à un optimisme vibrant peut être attribué à un rebond de la demande alors que l’économie mondiale a commencé à se remettre de l’abîme induit par la pandémie en raison du rouleau -hors de vaccins, où les activités industrielles ont repris et l’assouplissement des restrictions de voyage a levé la consommation de carburant. En outre, l’OPEP et ses alliés ont poursuivi leurs réductions de production record de 9,7 mbpj depuis la mi-2020, pour éliminer la surabondance de l’offre qui a ancré les prix sur un voyage ascendant. L’Arabie saoudite a même ajouté 1 mbpj de réductions volontaires de la production de février à mars pour soutenir les prix.

En fin d’année, le cartel pétrolier a cependant changé d’orientation et décidé de retirer progressivement les baisses de production, sur fond de reprise de la demande. Cependant, les goulets d’étranglement liés aux ouragans Ida et Nicholas, les faibles stocks et enfin la crise énergétique qui frappe certaines régions d’Europe et d’Asie, avec la flambée des prix du charbon et du gaz naturel, ont entraîné une forte demande de substituts et une forte augmentation des prix du pétrole. Malgré la pression de certains gros consommateurs pour pomper plus de pétrole, l’OPEP+ est restée fidèle à ses plans d’augmentation progressive de l’offre. Cela a poussé les prix sur une trajectoire haussière car l’offre n’était pas en mesure de répondre à la demande en augmentation rapide, ce qui a entraîné un resserrement du marché. En outre, la production américaine n’a pas été en mesure de compenser les réductions d’approvisionnement de l’OPEP+ et est restée loin du record de 12,3 mbj établi en 2019, en raison des perturbations liées aux tempêtes et du sous-investissement dans le secteur.

Cependant, vers la fin de l’année, les prix ont chuté de leurs sommets pluriannuels alors que certaines majors occidentales se sont jointes à certaines puissances asiatiques pour lutter contre les prix élevés du pétrole et ont accepté de libérer du pétrole de leurs réserves stratégiques. En outre, l’intérêt spéculatif a enregistré une baisse alors que les acteurs du marché ont dénoué les transactions longues pour verrouiller des gains splendides. Les inquiétudes liées à la demande ont refait surface suite à l’émergence de la nouvelle variante Omicron Covid et les prix ont reculé par rapport à des sommets pluriannuels. Néanmoins, alors que nous terminons l’année 2021, les prix du pétrole brut ont clôturé avec des gains remarquables d’environ 56%.

Alors que nous entrons en 2022, il semble que les prix s’assoupliront initialement car il y a beaucoup d’incertitudes découlant de la variante Omicron à propagation rapide. Alors que l’offre devrait connaître une augmentation de la part des principaux producteurs, les inquiétudes de la demande maintiendraient les prix sous contrôle au milieu de la fragilité émanant de la menace de Covid. L’alliance OPEP+ prévoit de s’en tenir à sa politique actuelle de rétablissement de la production mensuelle de 400 000 bpj, bien qu’il reste à voir comment elle réagira aux récents risques pour la demande liés à la réimposition de mesures de verrouillage dans certains pays. En outre, l’offre hors OPEP devrait augmenter de 3 mbj l’année prochaine. Selon l’EIA, la production américaine devrait atteindre en moyenne 11,9 mbpj en 2022. L’activité de forage aux États-Unis reprend, où le nombre total d’appareils de forage est passé à 586 au cours de la semaine précédant le 23 décembre 2021, en hausse de près de 68 % par rapport à au cours de la même période de 2020. Cette tendance pourrait s’intensifier à un moment où la croissance de la demande mondiale de pétrole devrait ralentir, entraînant une situation d’offre excédentaire sur les marchés pétroliers au cours du premier trimestre 2022. Plus encore, alors que les principales banques centrales s’apprêtent à resserrer leur politique monétaire en raison des pressions inflationnistes croissantes, cela nuira aux sentiments de risque sur les marchés et agirait comme un autre vent contraire pour les prix du pétrole.

Soulignant les déclencheurs à court terme, les choses dans l’ensemble prennent encore bonne forme. Les statistiques suggèrent que les perspectives de la demande mondiale de pétrole sont optimistes, où la consommation industrielle a déjà dépassé les niveaux de 2019, même si la demande de carburéacteur pour l’aviation oscille toujours de 15 à 20 % en dessous des niveaux de 2019. Alors que la demande des principaux consommateurs de pétrole tels que la Chine, les États-Unis et l’Inde est proche des niveaux d’avant la pandémie alors que les économies se rétablissent rapidement, l’EIA et l’OPEP s’attendent à ce que le monde emboîte le pas et la consommation mondiale devrait dépasser la barre des 100 mbpj d’ici fin 2022. Pour l’année à venir, la demande de pétrole dans les pays de l’OCDE devrait augmenter de 1,8 mbpj, tandis que dans la région non-OCDE, elle devrait augmenter de 2,3 mbpj, grâce à l’amélioration des perspectives de demande, en particulier en Asie. Bien que la pandémie se prolonge, le monde est mieux préparé à faire face aux défis connexes, au milieu des progrès réalisés dans la vaccination de parts croissantes de la population, et Omicron devrait avoir un impact modéré sur la demande mondiale de pétrole par rapport aux vagues précédentes. . L’OPEP+ continuerait également à ajuster sa politique d’offre en fonction du scénario de demande en évolution qui soutiendra les prix dans une large mesure.

Décryptant la dynamique qui orientera les prix du pétrole en 2022, le compteur de l’énergie semble assister à la réalisation de bénéfices au cours des premiers mois, où il pourrait trouver une base solide autour de 4 000 à 3 600 roupies par baril (55 à 50 dollars par baril pour le brut WTI) . Dans la foulée, une reprise pourrait être observée à partir du second semestre, où la phase de correction intermédiaire semble marquer un changement et les prix du pétrole reprendront leur trajectoire vers le nord. Le pétrole brut semble se diriger vers Rs.6500-6000 par baril au départ, alors qu’un mouvement soutenu au-dessus de la même zone pourrait encourager un nouvel intérêt d’achat vers le prochain territoire à Rs.7500 par baril ou 110 $ par baril pour l’année.

(Sugandha Sachdeva est vice-présidente – Recherche sur les produits de base et les devises, Religare Broking. Les opinions exprimées sont celles de l’auteur.)

