Les prix du pétrole ont chuté après que l’OPEP + a accepté de réduire les réductions de production

Un vérin de pompe fonctionne dans la zone de production de pétrole et de gaz naturel du bassin permien près d’Odessa, Texas, États-Unis

Les prix du pétrole ont glissé lundi, réduisant les gains importants réalisés lors de la session précédente après que l’OPEP + a accepté la semaine dernière de réduire progressivement certaines de ses réductions de production entre mai et juillet.

Les contrats à terme sur le Brent pour juin ont chuté de 33 cents, ou 0,5%, à 64,53 $ le baril à 0206 GMT, tandis que le brut américain West Texas Intermediate pour mai était à 61,20 $ le baril, en baisse de 25 cents, ou 0,4%.

Les deux contrats ont réglé plus de 2 dollars le baril jeudi alors que les investisseurs considéraient la décision de l’OPEP + comme une affirmation d’une reprise tirée par la demande et l’optimisme a été stimulé par le plan de dépenses d’infrastructure de 2 billions de dollars du président américain Joe Biden. Les marchés étaient fermés le vendredi en raison des vacances de Pâques.

L’Organisation des pays exportateurs de pétrole, la Russie et leurs alliés, un groupe connu sous le nom d’OPEP +, ont convenu d’alléger les freins de production de 350000 barils par jour (b / j) en mai, de 350000 b / j supplémentaires en juin et de 400000 b / j environ en juillet.

La décision est intervenue après que la nouvelle administration américaine a appelé l’Arabie saoudite à maintenir l’énergie abordable pour les consommateurs malgré les problèmes de demande, car certaines parties de l’Europe restaient bloquées tandis que le Japon pourrait étendre les mesures d’urgence au besoin pour contenir une nouvelle vague d’infections à coronavirus.

Selon l’accord de jeudi, les réductions de l’OPEP + seraient légèrement supérieures à 6,5 millions de bpj à partir de mai, contre un peu moins de 7 millions de bpj en avril.

L’essentiel de l’augmentation des approvisionnements proviendra du premier exportateur mondial, l’Arabie saoudite, qui a déclaré qu’il supprimait progressivement ses réductions supplémentaires volontaires d’ici juillet, une mesure qui ajoutera 1 million de b / j. Suite à cela, Saudi Aramco a augmenté dimanche les prix de vente officiels (OSP) pour mai en Asie.

«L’augmentation de la production a été suivie par une augmentation de l’OSP, ce qui, je pense, montre en tandem la confiance du bloc dans la reprise de la demande», a déclaré l’économiste de l’OCBC Howie Lee.

Cette semaine, les investisseurs se concentrent sur des pourparlers indirects à Vienne entre l’Iran et les États-Unis dans le cadre de négociations plus larges pour relancer l’accord nucléaire de 2015 entre Téhéran et les puissances mondiales.

Avant les pourparlers, le ministère iranien des Affaires étrangères a déclaré qu’il souhaitait que les États-Unis lèvent toutes les sanctions et a rejeté tout assouplissement «étape par étape» des restrictions.

L’analyste d’Eurasie, Henry Rome, a déclaré qu’il s’attend à ce que les sanctions américaines, y compris les restrictions sur la vente de pétrole iranien, ne soient levées qu’après l’achèvement de ces pourparlers et jusqu’à ce que l’Iran revienne au respect.

« La diplomatie pourrait durer des mois et la conformité nucléaire pourrait prendre jusqu’à trois mois », a-t-il déclaré dans une note, ajoutant que la mise en œuvre d’un tel accord et une augmentation des exportations de pétrole pourraient s’étendre jusqu’au début de 2022.