Les prix du Pixel 6 Pro pourraient être encore plus bas que les rumeurs ne le disent

Le Pixel 6 est probablement le combiné le plus excitant jamais conçu par Google, et cela inclut la série Nexus qui a précédé les téléphones Pixel. Nous savons déjà beaucoup de choses sur le Pixel 6 et le Pixel 6 Pro, puisque Google a dévoilé les combinés début août. Mais à l’époque, la société n’avait révélé que le design et annoncé la nouvelle puce Tensor. Bien sûr, tout le reste a fuité depuis lors, tout comme Google a augmenté ses efforts de marketing. Quelques fuites récentes indiquent que les prix des Pixel 6 et Pixel 6 Pro seront bien meilleurs que prévu. Les deux téléphones devraient être moins chers que les modèles d’iPhone 13 contre lesquels ils seront en concurrence. Et maintenant, une fuite de dernière minute révèle que le Pixel 6 et le Pixel 6 Pro bénéficieront de quelques offres de lancement fantastiques.

Google annoncera le Pixel 6 et le Pixel 6 Pro mardi, lors de l’événement presse Made by Google à l’automne. La société confirmera toutes les rumeurs de Pixel 6 dans les fuites récentes. Cela confirmera probablement aussi les rumeurs de prix. Les précommandes du Pixel 6 commenceront probablement juste après l’événement. Ensuite, les deux téléphones seront expédiés aux acheteurs et dans les magasins la semaine prochaine.

Les fuites de Pixel 6 en provenance d’Europe ont été les premières à nous dire que les téléphones seront nettement moins chers que l’iPhone 13 et l’iPhone 13 Pro dans la région. Ensuite, nous avons vu une fuite de prix Target Pixel 6 indiquant que le modèle de base commencerait à 599 $. Les prix du Pixel 6 Pro commenceront à 899 $, selon la même liste interne divulguée. Les fuites de Target ont en outre confirmé la conviction que Google offrira aux acheteurs un prix incroyable pour les derniers Pixels.

Les prix des Pixel 6 et Pixel 6 Pro seront encore meilleurs

Une fuite distincte de Target découverte par Android Police indique que certains détaillants offriront des offres de précommande encore meilleures aux acheteurs.

Target offrira aux acheteurs de Pixel 6 et Pixel 6 Pro une paire gratuite d’écouteurs Pixel Buds A-Series. Ces prix au détail pour 99 $. C’est une économie instantanée de 99 $, ce qui réduit encore plus le prix de la série Pixel 6. Nous avons expliqué que les prix plus bas que prévu des Pixel 6 et Pixel 6 Pro vous permettront de dépenser plus d’argent pour améliorer le stockage.

Des offres comme celles de Target vous donneront plus de façons d’économiser sur le Pixel 6 et le Pixel 6 Pro. Et ils pourraient vous aider à opter pour le Pro au lieu du modèle de base sans retarder l’achat d’écouteurs sans fil.

L’accord divulgué serait censé être mis en ligne le 19 octobre à 11 h 00 PT (14 h 00 HE), ce qui correspond à peu près au moment où l’événement Pixel 6 a lieu. D’autres détaillants pourraient annoncer leurs propres offres Pixel 6 et Pixel 6 Pro une fois que Google dévoilera les combinés. Une récente fuite allemande nous a donné le prix de l’UE pour le Pixel 6 et a indiqué qu’un détaillant offrira aux acheteurs un casque Bose 700 gratuit. Ceux-ci sont au prix de 380 $ lorsqu’ils sont achetés séparément.

Vous devez également vous attendre à des offres intéressantes de précommande de Pixel 6 de la part des opérateurs qui proposeront les nouveaux téléphones Pixel 6 de Google cet automne.