Les prix du protocole de bande, de l’API3 et du DIA atteignent de nouveaux sommets

Les jetons non fongibles (NFT) ont fait parler de lui ces derniers mois, mais alors que le début du deuxième trimestre commence pour les marchés financiers mondiaux, il est possible que les traders commencent à rechercher des opportunités dans d’autres parties du marché de la cryptographie. .

Les projets Oracle sont un sous-secteur qui a évolué au cours des dernières semaines, certains commerçants se détournant des NFT.

Graphique BAND / USDT vs API3 / USDT vs DIA / USDT 1 jour. Source: TradingView

Comme indiqué ci-dessus, Band Protocol (BAND), API3 et DIA sont trois projets oracle qui sont entrés en forte hausse au cours de la semaine dernière.

BANDE / USDT

Band Protocol est une plate-forme oracle de données inter-chaînes qui fonctionne sur le réseau Cosmos (ATOM). Le protocole agrège les données et les API du monde réel et fournit les données aux applications en chaîne et aux contrats intelligents afin de faciliter l’échange d’informations entre les sources de données en chaîne et hors chaîne.

Entre le 1er janvier et le 13 février, le prix de la bande a bondi de près de 300%, puis en mars, le jeton s’est échangé dans une fourchette latérale comprise entre 11 $ et 15,30 $.

Graphique BAND / USDT sur 4 heures. Source: TradingView

L’activité pour le protocole a commencé à reprendre le 26 mars après qu’il a été révélé que l’équipe avait contribué à amener VeChain (VET) à Linear Finance (LINA). Les développeurs ont également annoncé qu’ils continueraient à aider à apporter de nouveaux actifs à l’écosystème LINA.

La révélation ultérieure que BAND s’était associée à SCB 10X, l’une des plus grandes institutions financières de Thaïlande, a donné un nouvel élan au jeton et l’a poussé à un sommet de 17,78 $ le 1er avril, soit une augmentation de 60% au cours de la semaine dernière.

API3 / USDT

API3 est un projet oracle géré par DAO axé sur la création d’API entièrement décentralisées et natives de blockchain (dAPI) qui agrègent les données d’oracles propriétaires.

L’action des prix pour le jeton a commencé à augmenter le 1er mars et a continué de se développer tout au long du mois alors que le protocole annonçait plusieurs nouveaux partenariats, notamment des collaborations avec Option Room, Royale Finance (ROYA), MobiFi et Bridge Mutual (BMI).

Graphique API3 / USDT sur 4 heures. Source: TradingView

Depuis qu’il a atteint un creux de 3,28 $ le 28 février, le prix de l’API3 a grimpé de 220% pour établir un nouveau sommet de 10,50 $ le 1er avril.

DIA / USDT

DIA est une plate-forme de données et d’oracle open source pour l’écosystème DeFi qui permet aux acteurs du marché de trouver, fournir et partager des données fiables. Essentiellement, le protocole fournit un pont fiable et vérifiable entre les données hors chaîne provenant de diverses sources et les contrats intelligents en chaîne qui peuvent être utilisés pour créer une variété de DApps financiers.

La plate-forme rassemble des analystes de données, des fournisseurs de données et des utilisateurs de données pour créer un espace d’informations financières ouvertes dans un écosystème de contrats intelligents qui est comme le Wikipedia des données financières.

Graphique DIA / USDT sur 4 heures. Source: TradingView

Après avoir chuté à 1,87 $ le 28 février, DIA a révélé plusieurs partenariats en mars, y compris une intégration avec la parachaine Polkadot (DOT) Moonbeam. Cela a fait grimper le prix du DIA de 150% pour atteindre un sommet de 4,79 $ le 1er avril.

Un autre catalyseur potentiel pour le rallye actuel est venu peu de temps après le lancement du réseau étudiant DIA Univesity le 12 mars.

Nous sommes ravis d’annoncer le lancement du DIA University Student Network, un réseau mondial d’universités d’élite pour favoriser l’échange de connaissances entre les universités et DeFi et la recherche collaborative sur #DeFi et # oracles.https: //t.co/tjsg4nB5Wyhttps: // t.co/YJFoIKWq2G – DIA | Données open-source et oracles pour #DeFi (@DIAdata_org) 12 mars 2021

Au total, DIA a annoncé des partenariats avec huit projets et entreprises de blockchain différents au cours du mois de mars, indiquant que l’équipe prend au sérieux son objectif de créer un système oracle inter-réseau qui fournit des données fiables pour l’écosystème de crypto-monnaie.

Les oracles semblent maintenant prêts à poursuivre la tendance haussière qui a commencé en janvier, alors que la technologie blockchain et les crypto-monnaies attirent davantage l’attention des investisseurs et du secteur des affaires.

Alors que le battage médiatique derrière les NFT commence à s’estomper, les jetons oracle pourraient être le prochain groupe à attirer les investisseurs et à atteindre de nouveaux sommets sans précédent.

